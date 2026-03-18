樹木遮路牌誰去剪？每年約百宗投訴　路政署升級AI年底推出以偵測

不時有路牌被路邊樹木遮擋，行錯路事小，影響道路安全事大。運輸及物流局局長陳美寶今日（18日）在立法會會議書面答覆議員陳恒鑌問會否引入智慧監察方案及早識別被樹木遮擋時稱，路政署正積極擴展其研發應用人工智能技術之偵測道路欠妥系統的分析能力，由目前識別路面裂縫及褪色路面標記，擴展至偵測交通標誌受遮擋情況，以便及早跟進轄下樹木所需的修剪工作，升級系統預計於今年年底正式投入運作。



不時有路牌被路邊樹木遮擋，行錯路事小，影響道路安全事大。（資料圖片）

陳美寶今指，2023至2025年路政署及康文署接獲有關交通標誌被其轄下路旁樹木遮擋的投訴或通報個案，分別有101、100及92宗，兩署在接獲上述個案後已適時進行修剪工作，當中並無個案涉及因延誤修剪而導致交通事故。

陳美寶指，過去3年，路政署每年分別接獲兩宗有關交通標誌被其他政府部門或私人土地業權人轄下路旁樹木嚴重遮擋的緊急個案，需要即時安排緊急修剪。

路政署AI系統由識別褪色路面標記擴展至偵測交通標誌受遮擋

陳美寶又稱，路政署正積極擴展其研發應用人工智能技術之偵測道路欠妥系統的分析能力，由目前識別路面裂縫及褪色路面標記，擴展至偵測交通標誌受遮擋情況，以便及早跟進轄下樹木所需的修剪工作，升級系統預計今年年底正式投入運作。