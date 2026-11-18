大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，消防處去年12月舉行最高榮譽喪禮，並將他安葬於和合石「浩園」。事發將近一年，何偉豪的家屬在社交平台透露，已於周二（17日）為他立碑。

碑銘提到何偉豪生前任職消防9年，克盡厥職，貢獻良多，在去年宏福苑五級火警滅火救援行動期間，不幸捐軀殉職，「偉豪英魂不朽，浩氣長存，我們永遠懷念」。



2025年12月19日，殉職消防員何偉豪出殯。約30名沙田消防局同袍在墓穴旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持。（資料圖片）

墓碑由何偉豪的兄弟、未婚妻Kiki泣立。碑銘如下：

先弟何偉豪，祖籍廣東寶安縣，生於一九八七年十二月二十一日，為家中次子。二零零九年投身香港特別行政區政府，任職警員，其後於二零一六年加入香港消防處，服務該處九年，克盡厥職，貢獻良多，先後於二零二零年和二零二三年獲頒政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許。偉豪平生勤奮好學，謙恭有禮，篤信力行，樂於助人，深受上司器重、同袍愛戴。偉豪事親至孝，施仁布德，堪為表率。



二零二五年十一月二十六日，偉豪於大埔宏福苑五級火警滅火救援行動期間，不幸捐軀殉職，終年三十七歲，至親好友無不悲慟欲絕，社會各界亦同表哀痛。偉豪一心奉公，勇敢無懼，向火逆行，捨己救人，精神猶在。偉豪獲香港特別行政區政府以最高榮譽喪禮安葬於此，並追授金英勇勳章，消防處亦特別追授消防隊目職銜。偉豪英魂不朽，浩氣長存，我們永遠懷念。樹茲貞珉，永昭千秋。



2025年12月19日，殉職消防員何偉豪出殯，其弟弟捧著遺照在迎接靈車，其未婚妻以手輕擦遺照。（資料圖片/夏家朗攝）