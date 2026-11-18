名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(18日）在高等法院續審，蔡的前家翁、次被告鄺球繼續自辯，並交代當日與兩子在大美督至回龍尾村的經過。



鄺球稱，他在大美督與兩名兒子滙合後，他用手指放蔡的鼻，及為她把脈，發現她已沒有呼吸及脈搏，判斷蔡已死，便建議兒子先把車駛回龍尾村。他回到單位後，拿出被鋪和膠箱，成功把蔡放入箱，並叫長子鄺港傑幫忙把膠箱搬到單位，他安撫幼子鄺港智要鎮定，叫他食枝煙，又促兩子離開。他在兩子離開後，呆望載著蔡屍體的膠箱思考。

鄺球無再交代之後發生的事，其律師的主問亦告結束。鄺球將接受其他辯方律師及主控的盤問。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後發現疑被殺及肢解。(Abby Choi IG)

鄺球指其長子鄺港傑(圖)曾協助他搬膠箱。(資料圖片)

鄺球稱他有安撫一直在哭的幼子鄺港智(圖)，並叫他鎮定及下車食枝煙。(資料圖片)

在車窗見蔡倒地 鄺港智在哭

鄺球續指，鄺港傑在電話中沒有講及身處位置，而鄺球則向鄺港傑表示身處大美督停車場，著鄺港傑先到該處滙合。他在停車場等候約10、20分鐘後，鄺港傑駕駛的七人車抵達，並停泊在鄺球開的車旁邊。鄺球指，透過車窗望入車內，見到鄺港智坐在七人車中排靠左位置上，一直在哭泣，鄺球亦見到蔡天鳳瞓在地下。

發現蔡已沒呼吸及心跳

鄺球稱他打開中排趟門，上車檢查蔡是否有呼吸，他把食指放在蔡的鼻孔下，發現她已沒有呼吸，繼而摸蔡的心臟和手，發現她沒有心跳和脈搏，鄺球敍述至此，又用紙巾抹鼻哭泣。由於蔡明顯沒有生命跡象，鄺球相信蔡當時已死去。他指蔡躺在車上時面向地下，不見她有流血。

叫兒子冷靜食支煙先

鄺球稱他安撫鄺港智，又指該處會有人經過，著兒子不要哭泣，並提議兩車先一同開至龍尾村。兩車駛至龍尾村後，鄺球從其車上取出膠箱，並交給長子鄺港傑，著他把箱暫放村屋門口。鄺球繼而進入單位脫下外套，他再安撫車上的鄺港智，並叫他鎮定，勿再哭泣。鄺港智停止哭泣後，鄺球著他先下車：「唞吓氣先啦，食支煙先啦。」

呆站思考如何處理屍體

鄺球稱他在車廂內思考，應如何把蔡的屍體搬入屋內，他便取被鋪包裹蔡，並嘗試把蔡的屍體放入膠箱，最終成功。他在鄺港傑協助下，兩人合力把膠箱搬入單位，放在單位門口旁邊。他又叫兩名兒子儘快離開。待兩人離開後，鄺球謂：「(我)企喺度，自己都唔知做乜嘢，企咗喺度，對住個膠箱呆咗。」

鄺球重申切割屍體由他全權負責

其代表大律師戴偉奧問，蔡天鳳死後，其屍體被切割，問是否鄺球全權負責，鄺球回答：「係。」。被問及此事是否和鄺港傑和鄺港智有關，鄺球搖頭稱：「冇關係。」其代表大律師問：「有無計劃殺害Abby。」，鄺球回應：「絕對冇。」。被問及是否知道，有沒有人計劃殺死蔡，鄺搖頭回應：「冇。」

女友未住凱旋門先把門匙交幼子

其代表大律師亦問，鄺港智被捕時，身上有凱旋門單位的租約，鄺球解釋，該單位原本是租給其女友，但女友租住單位的租約未完，鄺球遂把單位的門匙交給幼子鄺港智。

指鄺港傑在龍尾村只在廁所冷靜

鄺球也提及於21日晚，鄺港傑曾到龍尾村的單位，但沒有進入房間。鄺球謂：「佢（鄺港傑）喺廁所啊，佢冷靜呀嘛。」

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