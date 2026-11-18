名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(18日）在高等法院續審，蔡的前家翁、次被告鄺球繼續自辯。鄺球提及案發當天的事情，稱他於大美督做運動時，收到長子的電話。他在庭上哭泣，強調從來無計劃要殺死蔡天鳳，又承認他負責肢解蔡天鳳，與兩名兒子鄺港傑及鄺港智無關。



三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後發現被殺及被肢解。(網上圖片)

次被告鄺球自辯時承認是他肢解蔡天鳳。(資料圖片)

鄺球稱大美督做運動時收到長子鄺港傑的電話，稱發生了大事。(資料圖片)

鄺球指其長子稱幼子鄺港智(圖)一直在喊。(資料圖片)

鄺球稱在大美督做運動收到長子電話

鄺球今作供時講及案發當日，即2023年2月21日發生的事。他指，該天早上約11時許，他開車到龍尾村，之後開車至大美督，泊車後在該處做運動。其代表大律師戴偉奧問，當時是否有事發生，鄺球稱下午3時左右確有事發生，他說到此處，在證人台上哭泣。暫委法官祁彥輝問鄺球是否需要暫停，鄺球說不，並繼續說其長子鄺港傑來電謂：「有啲好緊要嘅事發生咗，好嚴重嘅。」又說：「Abby好似無晒意識，Alex（鄺港智）喺度喊。」

鄺球稱從無計劃要殺害蔡天鳳

其代表大律師問，蔡天鳳死後，其屍體被切割，問是否鄺球全權負責，鄺球庭上回答：「係。」被問及是否和鄺港傑和鄺港智有關，鄺球庭上搖頭稱：「冇關係。」他強調，他或任何人也沒有計劃殺害蔡。

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