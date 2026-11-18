一名45歲女病人今年九月在中大醫院接受腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，雙側卵巢被錯誤切除。院方今日（18日）最新指，涉事醫生手術期間「走神」，認為事件不涉道德或技術問題，事後仍有安排該醫生做手術，至今未再出現問題。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，對於公眾及病人而言，要接受院方解釋有一定困難。不過，他指中大醫院及涉事醫生在事發後，已即時向病人交代並承擔責任，亦相信該名醫生重犯機會較低，無刻意隱瞞過失，認為不必公開身份，以免其再承受大眾壓力。

立法會議員林哲玄指，醫療實務中有可能發生錯誤，應否停職視乎個案而定，而事件的核心在於病人本身意願及對主診醫生的信任程度，若病人經了解後仍然保持信任，則未必需要更換醫生。



一名45歲女病人今年九月在中大醫院接受腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，雙側卵巢被錯誤切除。（資料圖片）

彭鴻昌︰醫生個人突然「失神」所致 料大眾較難接受

香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，相信事件正如中大醫院的解釋，源於主刀醫生在手術進行期間一時「失神」而做錯方案，但對於公眾及病人而言，接受醫生個人層面導致的失誤，確實存在相當難度，因今次事件並非手術步驟或醫療團隊溝通失誤，所引致的客觀事故，而是醫生個人突然「失神」偏離方案所致，故大眾和病人較難接受。

彭鴻昌指，雖然醫院在手術前設有「time out」時間，讓醫療團隊確認手術等機制，但在手術期間或會出現特殊情況，他建議日後在手術進行期間可設機制，定時提醒主刀醫生手術內容及治療方案。

中大醫院行政總裁鍾健禮指，保留卵巢及將子宮連同卵巢等一併切除的手術，解剖平面並不一樣，涉事醫生在手術期間採取了錯誤路徑及解剖平面，其取出的器官包括卵巢。（資料圖片／林遠航攝)

如何將個人因素風險減至最低 為必須正視的課題

彭鴻昌認為，醫生並非如機械人輸入程序後便按步行事，因此涉及醫生個人因素的事故，難以完全排除，但如何將個人因素帶來的風險減至最低，正是醫療機構須正視的課題。

對於涉事醫生事後仍獲准繼續操刀手術，彭鴻昌認為，事件是否需要公開醫生的具體身份與處分細則，在公眾知情權與個人私隱之間一直存在討論空間。

涉事醫生承認責任及無隱瞞 相信無公開身份的需要

彭鴻昌提到，醫院與醫生之間的合約處分程序，設有不同級別的懲罰選項，例如暫停工作、減薪或加強督導等，這些處分標準與機制本來已屬於公眾政策的範圍，理應向公眾清晰交代，惟是否直接公開涉事醫生的姓名，則需要平衡公眾知情與醫療機構內部機制的實際運作，目前並無劃一的絕對指標。

彭鴻昌認為，是否公開涉事醫生的身份則與態度有關，而今次事件中，涉事醫生已即時向中大醫院及病人交代事件，並承認責任，無刻意隱瞞過失，料重犯機會低，相信並無公開其身份的需要，以免令涉事醫生再承受額外的公眾壓力。

社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片／廖雁雄攝）

林哲玄︰醫療實務中錯誤有可能發生 停職視乎個案而定

立法會議員林哲玄表示，各間醫院各自有既定程序，而手術過程涉及多重關卡，由病人離開病房至進入手術室，醫療團隊由始至終多次核對資料，包括病人身份、手術種類及敏感記錄等，直至進入手術室準備前，更有俗稱「time out」的最後核對程序，由醫生、護士、麻醉科醫生與病人一同確認身份與手術內容。

林哲玄指出，雖然團隊設有多重核對程序，以盡量減低錯誤，但醫療實務中錯誤仍有可能發生。對於涉事醫生是否需要停職或更換，他認為需視乎個別個案及醫患關係而定，又指過往發生嚴重醫療事故，醫院或醫管局或將涉事醫生暫時調離臨床工作，若屬無心之失並由醫院評估後確認合適，則有不同考量。

林哲玄強調，若事件涉及醫生操守問題，醫院需按規定向衞生署呈報，並由衞生署調查其行為操守，是否需要進一步追究或轉介至醫委會審理。

醫衛界立法會議員林哲玄。（資料圖片／湯致遠攝）

若病人仍然信任涉事醫生 未必需要更換

林哲玄續指，事件核心在於病人本身的意願以及與主診醫生的信任程度，若病人經了解後仍然信任該醫生，認為對方是最佳人選，則未必需要更換；反之若雙方信任破裂或經調查後發現涉事醫生出現明顯失誤，則另當別論。

林哲玄認為，事件涉及病人私隱，不宜過度高調對外討論，最終決定應交由病人與醫生自行溝通衡量。