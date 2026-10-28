紙飲管更不環保？韓國研究揭驚人真相：對環境危害恐大於塑膠飲管

紙飲管真的比較環保嗎？為了減少塑膠污染，近年許多餐飲業者紛紛改用紙飲管，但容易泡爛、變軟的缺點，讓不少消費者相當困擾。沒想到，韓國最新研究發現，紙飲管對環境造成的負擔，可能比傳統塑膠飲管更加嚴重，部分環境影響指標甚至高出6倍，顛覆外界對環保飲管的既有印象。



根據「紐約郵報」報導，韓國氣候能源環境部針對紙飲管、傳統塑膠飲管、可生物分解塑膠飲管，以及甘蔗製成的生質塑膠飲管進行研究，從生產、使用到廢棄處理的完整生命週期，分析16項環境影響指標。

韓國最新研究發現，紙飲管對環境造成的負擔，可能比傳統塑膠飲管更加嚴重。 （AI生成圖片）

研究結果顯示，傳統塑膠飲管在16項指標中，竟有10項對環境造成的負擔最低，包括人體毒性、懸浮微粒及氣候變遷影響等。反觀紙飲管，在致癌毒性相關環境影響指標上的數值超過塑膠飲管6倍，環境酸化影響也高出2倍。

更令人意外的是，以甘蔗等再生原料製成的生質聚乙烯（Bio-PE）飲管，致癌毒性相關指標數值甚至達到傳統塑膠飲管的16倍，環境酸化影響則高出6倍。不過，這些數據屬於產品生命週期的環境影響評估，並不代表使用紙飲管會讓人體罹癌風險增加6倍。

而紙飲管真的能回收再利用嗎？研究指出，由於紙飲管體積太小，在回收廠容易從分類設備的縫隙掉落，實際回收率極低。加上表面使用防水塗層與工業黏著劑，不僅難以分解，也增加處理過程的能源消耗，甚至可能讓微塑膠混入再生紙漿。

研究結果引發韓國政界關注，國會議員金渭相批評政府過度追求表面環保，忽略替代材料的實際效果。韓國政府針對1001名民眾進行的調查也發現，高達87.5%受訪者不喜歡紙飲管。

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究竟怎麼喝飲料才環保？報導建議，民眾可選擇不鏽鋼、矽膠等材質的重複使用飲管，減少一次性用品消耗；如果不需要飲管，直接就口飲用也是簡單的減廢方式。

事實上，紙飲管的環保效果過去就曾在台灣引發討論。台灣自2019年起推動減塑政策，許多店家陸續改用紙飲管，但有網友發現，部分超商、咖啡廳仍提供塑膠飲管，好奇：「塑膠吸管怎麼又回來了？」貼文引發熱議，不少人抱怨紙飲管容易泡爛、影響飲料口感，更質疑：「用紙吸管有比較環保？」認為減塑政策應從垃圾處理著手。

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