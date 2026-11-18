香港廁所協會今日（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果，指位於深水埗通州街269號的通州街公廁為急待改善公廁之一。記者今日下午到該公廁視察，發現現時男廁內的衛生情況較協會所述時已有改善，廁所地板沒有明顯積水，廁格的踎厠衛生狀況也有改善。



有街坊得知該廁所被評為急待改善的公廁後，直言「唔出奇」，他指深水埗區內廁所一向衛生環境欠佳，但他指該公廁對比區內其他公廁已不算最差，相較起來已經算「冇咩特別味」。



香港廁所協會今日（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果，點名位於深水埗通州街269號的通州街公廁急待改善。（張智浩攝）

香港廁所協會今日（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果，點名位於深水埗通州街269號的通州街公廁急待改善。（張智浩攝）

香港廁所協會今日（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果，列出三個急待改善的公廁，包括位於深水埗通州街269號的「通州街公廁」。協會形容，視察當日發現公廁整體衛生情況未如理想，地面較為濕滑，不但影響使用體驗，亦存在一定安全隱患。協會又批評，公廁內尿漬異味明顯，影響整體環境衛生及舒適度，反映通風系統及除臭措施仍有改善空間。

記者今午到場觀察，發現現時男廁內的衛生情況較協會所述已有大幅改善，廁所地板沒有明顯積水，三個洗手盆尚算潔淨，洗手液機和烘手機也能正常運作。雖然兩個廁格內為踎厠設計，但目測並沒有明顯污漬。至於協會提到的「尿餲味」，記者在場則未有嗅到太大異味。

記者今日（18日）到場觀察，發現現時男廁內的衛生情況較協會所述已有改善。（張智浩攝）

記者今日（18日）到場觀察，發現現時男廁內的衛生情況較協會所述已有改善。（張智浩攝）

記者今日（18日）到場觀察，發現現時男廁內的衛生情況較協會所述已有改善。（張智浩攝）

根據食環署在廁所外張貼有關廁所清潔時間的公告，每日人員會清潔廁所七次，每相隔約一至一個半小時就會清潔一次。

食環署在廁所外張貼有關廁所清潔時間的公告，顯示每日清潔廁所7次，每相隔約一至一個半小時就會清潔一次。（張智浩攝）

深水埗通州街269號公廁被評為急待改善公廁之一，記者下午抵達時，遇上清潔時段。（吳美松攝）

深水埗街坊陳伯得知該廁所被評為急待改善的公廁後，直言：「唔出奇」，他指區內的公廁向來衛生環境欠佳，但該廁所對比區內其他廁所的衛生情況已不算最差，相較起來已經算「冇咩特別味」。

街坊陳伯指深水埗區內公廁向來衛生環境欠佳，但通州街公廁對比區內其他公廁已不算最差。（張智浩攝）

匈牙利旅客Kornel使用完通州街公廁後，認為廁內環境並不太差。（張智浩攝）

至於匈牙利旅客Kornel路經使用該廁所後，認為廁內環境並不算太差，他指該公廁雖然不及在商場的廁所乾淨，但以政府公共廁所而言已經可以接受，「It's completly ok」。他又指，若增派清潔人員並提高清潔廁所的頻率，如每10分鐘清潔一次會更佳。