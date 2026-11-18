中大醫院早前為一名45歲女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術，卻不慎錯誤切除雙側卵巢。涉事醫生為中大醫院顧問醫生、婦科腫瘤科專科醫生張德康，他今午首度開腔回應，直認手術當日做了錯誤行為，形容是低級錯誤，表明任何失誤也應避免，會承擔責任、反省及檢討，惟他說，作為一個人難保證永不犯錯，但強調自己錯一定認、一定負責。



問到手術當日曾核對手術內容，手術期間是否真的因一個「失神」犯錯，他坦承當日手術複雜，在開始集中做手術後，其腦海無再出現事前確認的信息，「即係當你focus（集中）呢樣嘢嘅時候，即係20分鐘前嗰個信息已經無喺個腦度出現咯。」



中大醫院早前為一名45歲女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術，卻不慎錯誤切除雙側卵巢，涉事醫生張德康今午首度開腔回應。（資料圖片／盧翊銘攝）

認犯低級錯誤 術前核對資料 集中做手術時忘記

涉事醫生張德康首度開腔回應事件，直認手術當日做了錯誤行為，無需解釋，也直言自己所犯的是「低級錯誤」，「錯誤就係錯誤，我都同病人講，呢個係一個唔應該犯嘅錯誤」他又說，向病人及家屬交代時已表明會承擔責任。

提到處分問題，他說不擔心，形容現時態度是做錯要認，亦要承擔後果。他坦言，事件後經歷心情起伏，自言作為一個人「點都會犯錯」，這次犯下的「低級錯誤」不應犯，會反省及檢討怎樣不再犯，雖無法確保以後不犯錯，但錯一定會認、會負責。

問到手術當日曾核對手術內容，手術期間是否真的因一個「失神」犯錯，張德康說當日手術有些複雜，在開始集中做手術後，其腦海無再出現事前確認的信息，「即係當你focus（集中）呢樣嘢嘅時候，即係20分鐘前嗰個信息已經無喺個腦度出現咯。」

每一種錯我都應該要避免，我應該避免任何嘅失誤，呢個係我嘅責任。 涉事醫生張德康

據中大醫院記者會披露，切錯女病人卵巢後，張德康有繼續為其他病人進行手術，他指事後再做手術要為病人切除卵巢前，也會在腦內再三問自己是否需要切除，以提醒自己，避免再犯錯，「每一次你割卵巢嘅時候，你都問自己係咪要割。」

中大醫院護理總監譚綺薇及行政總裁鍾健禮今午見記者，指切錯女病人卵巢後，涉事醫生仍有繼續為其他病人進行手術。(林遠航攝)

我都面對過自己，都反省過自己，我知道我自己嘅長處，亦都知道我自己嘅短處，咁我唔覺得要因為一個低級錯誤全盤否定自己。 涉事醫生張德康

記招無公布涉事醫生名 稱若事後其他病人無信心會理解

提到記者會上並無公布涉事醫生姓名，公開承認會否影響病人對他的信心，張德康坦言，事後無「通街唱」，亦覺無需要公開講給所有人聽，如病人知悉後對他無信心，應另覓信任的醫生，「呢個我明解嘅」，倘病人對他仍有信心，他則會盡力去做。

他又說，不會因此事全盤否定自己，今次事件涉及的病人及家屬現時願意再相信他及接受其治療，是事件中最讓他感釋然的事。

中大醫院一名45歲女病人遭錯誤切除雙側卵巢。(資料圖片)