食環工人求愛不遂落毒案　上訴稱男兒有淚不輕彈　重申招認非自願

食環署男外判工疑向女友人兼同事求愛不遂，憤怒下在女方的食物落毒，令她留醫深切治療部(ICU)一晚，被裁定施用毒藥罪成，被判囚2年。外判工不服定罪和判刑，今(15日)在高等法院上訴，重申遭事主父親質問時所作的錄音招認非自願，又稱「男兒有淚不輕彈」，強調當時無哭不代表他不害怕。暫委法官張潔宜押後頒布裁決。



上訴人葉文飛，被控「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪起訴，指他於2024年11月26日，在欽州街西87號食物環境衛生署二樓休息室內，非法及惡意向羅曉諭施用毒藥或其他殘害性或有害物品。

上訴人葉文飛在高等法院提出上訴。(黃浩謙攝)

葉稱沒哭泣不等同不害怕

葉未有律師代表，自行陳詞。他強調，在涉案錄音的招認屬不自願，指事主父親曾稱：「今日你斷牙甩骨先至走得。」嘗試削弱他的意志，他當時感到害怕。就原審裁判官認為，葉在錄音中主動交代事情，認為他當時不感到害怕，葉今指「男兒有淚不輕彈」，反問是否當時沒有哭泣，便等同不害怕，強調在招認前已表明思緒混亂。

質疑偷錄侵犯緘默權

葉又質疑，當時偷錄侵犯其緘默權，錄音內容亦遭修改。他並認為未有足夠證據，顯示事主進食的飯盒中有亞硝酸鈉，指事主供稱食物味道未有異味。

控方指葉自己講述事件不存在引導

律政司一方回應指，涉案時是葉自己講及事件，並曾表示：「想畀嗰教訓佢(事主)。」強調不存在引導葉作招認。當時亦有其他人聽到葉的說法，即使沒有該錄音，也沒有對葉不公。

案件編號：HCMA333/2025