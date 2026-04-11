男子稱按摩浴場賣淫　揭竟因求愛不遂報假案　女技師：衣服都沒脫

近日，大陸一名男子林某撥打110報警電話，聲稱浙江杭州錢塘新灣一處浴場提供特殊服務。



杭州市公安局錢塘公安分局新灣派出所民警楊二榮偕同4名同事迅速趕赴現場展開排查，然而全面清查後，現場並未發現任何涉黃違法違規情形。

經釐清真相，原來此案並非涉黃案件，而是一起因私人糾紛引發的謊報警情事件。

林某坦言因被拒絕一氣之下虛構不實資訊。（環球網）

追求女技師遭拒 男子虛構涉黃報假案：

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據《環球網》10日報導，辦案民警楊二榮隨後再次聯繫林某追問細節，林某仍堅稱：

我進去洗澡的時候，他們叫我接受特殊服務，我不做。

然而，浴場負責人明確表示，從未向客人提及提供「特殊服務」。按摩區數名女技師亦均表示，當天林某雖曾到場，但無人與其交談。

按摩區數名女技師均表示當天林某未與任何人交談。（示意圖，《骨妹》劇照）

其中一名在按摩區休息的女技師更直言：

他就坐在這個位置，沒有脫衣服，連澡都沒洗，你們可以查監控。

民警帶林某至現場指認時，其神情明顯心虛，回答問題前後矛盾。經結合相關人員陳述與監控畫面，楊二榮逐步釐清事件真相—此案並非涉黃案件，而是一起因私人糾紛引發的謊報警情事件。

調查顯示，林某近期持續追求浴場一名女技師，一個月內前往消費多達10次，但對方不僅拒絕其追求，更將其封鎖。林某一時氣憤難平，遂故意撥打110，虛構該女技師在浴場提供色情服務的不實資訊，嚴重干擾警方正常勤務運作。

調查顯示，林某持續追求浴場一名女技師，一個月內前往消費多達10次，但對方不僅拒絕其追求，更將其封鎖。（《青春弒戀》劇照）

面對民警教育，林某坦承錯誤，低頭表示：

我知道錯了，不應該報假警，我以後再也不做違法的事情了。

目前，林某已因虛構事實擾亂公共秩序，遭錢塘警方依法予以行政處罰。

錢塘警方提醒，110報警電話是守護公眾安全的重要管道，濫報或謊報不僅佔用寶貴警務資源，更可能使真正需要緊急救助的民眾錯失救援時機，公安機關將依法嚴肅處理相關行為。

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