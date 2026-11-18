【八達通／換卡】八達通今日（18日）宣布展開第37批換卡計劃，如市民拍卡時聽到「嘟～嘟嘟」提示聲，便須在明年2月27日或之前辦理換卡手續，若失效一年未更換，需繳付逾期更換行政費。此外，由即日起至明年1月3日，若全新用戶將實體卡轉移至手機，可獲得高達150元的迎新獎賞。



八達通11月18日宣布，展開第37批換卡計劃。（八達通 Octopus﻿ FB）

三批八達通卡到期 用戶明年2.27或之前須換卡

八達通為確保八達通技術持續更新，官方定期分批為市民更換八達通卡。八達通今日（18日）在社交平台公布，如市民拍八達通卡時聽到「嘟～嘟嘟」提示聲，或八達通卡屬於以下其中一組號碼，便須於明年2月27日或之前辦理換卡手續。

．16314001 - 16421000

．43480001 - 43620000

．45256001 - 45500000



失效一年未更換 用戶需繳付逾期更換行政費

八達通提醒，用戶應盡快將需要更換的租用版八達通，在失效日期前轉換為手機八達通或前往八達通服務站，更換一張新實體八達通，用戶卡內的按金、餘額、服務及優惠，均可轉移至手機八達通或新卡。

當八達通卡失效一年但仍未被更換，用戶需繳付逾期更換行政費，用戶亦可以於「港鐵客務中心」退回租用版八達通，安排按金及餘額（如有）退款。

如市民拍卡時聽到「嘟～嘟嘟」提示聲，便須在明年2月27日或之前辦理換卡手續。（資料圖片）

轉移實體八達通至手機 完成指定交易可賺$150增值額

八達通又指，由即日起至2027年1月3日，新客戶轉移實體八達通至手機版，包括八達通在iPhone或Apple Watch、 Android版八達通、Smart Octopus on Samsung Pay、華為錢包八達通及Citi八達通在iPhone，完成一次100元或以上的交易並登記推廣，可賺150元八達通增值額。

此外，新客戶加入八達通在iPhone或Apple Watch或Android版八達通更可以到八達通App內的八達通卡面商店免費領取一張自選卡面，涵蓋《JOGUMAN》、《蠟筆小新》、人氣動漫《DAN DA DAN》、《新世紀福音戰士新劇場版》。