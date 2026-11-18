九巴、城巴、龍運及嶼巴早前向政府申請加價8.1%至17.7%。交通諮詢委員會今日（18日）開會討論有關申請，主席黃仕進會後表示，交諮會在討論時，已考慮和平衡現行機制下的一籃子因素，包括市民的接受程度及負擔能力、營辦商的服務表現、財務狀況等。交諮會會把意見提交政府，供行政長官會同行政會議考慮。



九巴、城巴、龍運及嶼巴早前向政府申請加價8.1%至17.7%。交通諮詢委員會11月18日開會討論有關申請。（資料圖片）

交諮會主席︰討論巴士加價已考慮和平衡現行機制下一籃子因素

交諮會主席黃仕進今日（18日）表示，交諮會在討論有關四個巴士專營權的加價申請時，已考慮和平衡現行機制下的一籃子因素，包括市民的接受程度及負擔能力、營辦商的服務表現、營辦商過去和預測的財務狀況，包括燃油價格上升的影響，以及按綜合消費物價指數及工資指數變動，再由方程式運算得出的加幅參考數據。

交諮會主席黃仕進（右）。（資料圖片）

另外，嶼巴及九巴現有專營權將分別於2027年3月及7月屆滿，交諮會今日在會議上亦聽取政府與兩間巴士公司磋商的最新情況。黃仕進指，欣悉兩間營辦商儘管面對巴士業界具挑戰性的營運環境，仍作出涵蓋環保措施、智慧出行、巴士安全及票務優惠四個主要範疇的新承諾，進一步提升服務。

黃仕進又指，一如以往，交諮會會把有關專營巴士新專營權及營辦商加價申請的意見提交政府，供行政長官會同行政會議考慮。