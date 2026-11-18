呈分試影響升中，惟近日接連有小學重考呈分試。香港教育大學賽馬會小學今日（18日）向家長發出通告指，六年級學生常識科第二次單元溫習需要重考，預定下周三（25日）舉行。據悉，常識科單元溫習並非於同日進行，有傳較早完成測驗的學生將試題答案寫成「出貓紙」，並向其他學生傳閱，對其他學生造成不公。

有涉事家長表示不滿，質疑單元溫習非同一日全級學生應考，導致出現學生傳「出貓紙」的漏洞，又指不知情的學生無辜受牽連，而上周的呈分試期間，已有學生因壓力過大而痛哭，因此對校方重考的決定感到無奈，其女兒也無法鬆懈需繼續溫習。



呈分試影響升中，惟近日接連有小學重考呈分試，包括香港教育大學賽馬會小學。（校方FB圖片）

常識科第二次單元溫習分數作廢 下周三重考

香港教育大學賽馬會小學家長今日（18日）收到一通告指，鑑於六年級學生常識科第二次單元溫習並非於同一天進行，學校決定該次考試成績不納入平時分計算，且計劃在下周三（25日）進行第三次單元溫習。

據悉，該校六年級學生常識科共有兩次單元溫習及一次大考。單元溫習兩卷分數合計佔呈分試的20%，大考則佔80%。《香港01》記者收到家長黃小姐（化名）報料指，常識科第二次單元溫習不同班別分為周三、周四及周五應考，原本在本月初已經完成。惟學校今日突然宣布所有小六學生下周三（25日）重考，第二次單元溫習分數不作計算。

香港教育大學賽馬會小學家長11月18日收到一通告指，鑑於六年級學生常識科第二次單元溫習並非於同一天進行，學校決定該次考試成績不納入平時分計算。（受訪者提供）

疑不同班學生傳閱答案 出貓紙上寫有「剔交叉」符號

家長黃小姐（化名）指，11月初在網上大埔校區的討論群組，看到有用戶發布帖文提問指，「如發現呈分測驗卷不同日子測的班別有同學之間傳閱的小抄，可以去哪裡投訴？」

黃小姐其後從其他家長口中得知，有學生試前收到常識科「出貓紙」，包括「剔交叉」符號，試後核對才發現答案如實，遂告訴其母親，因此她相信是次常識科單元溫習重考，與學生傳閱試題答案有關。

黃小姐又指，學校長久以來的單元溫習，都會分開不同日期考核，質疑若擔心同學之間傳閱答案，為何校方不定在同一日全級考核。她並擔心其他科目或同樣出現不公平的問題，引致學生需要重考更多科目。

黃小姐從其他家長口中得知，有學生試前收到常識科「出貓紙」。（受訪者提供）

家長批評學生「集體受罰」 不知情學生無辜受牽連

黃小姐稱，該校小六學生分別在上周四及上周五（12及13日）、本周一及周二（16及17日）應考呈分試，原本昨日（17日）考試完結，學生終於能夠鬆一口氣，惟校方在翌日發出通告，要求學生下周重考。

黃小姐批評，學生無辜「集體受罰」及「一起陪葬」，對傳閱答案毫不知情的學生也受到牽連。據她女兒所指，在上周的數學呈分試中，已有同學因壓力過大，考試後在禮堂痛哭，因此她感到生氣及無奈，認為學生重考十分可憐。

由今日起每天花半小時陪伴女兒溫習 不希望較上次低分

黃小姐續指，女兒在常識科第二次單元溫習中，考取33/36的成績，雖然不會要求女兒必須考滿分，但始終不能鬆懈，因不希望她重考後取得較低分的成績，因此由今日起再作準備，預計每天花約半小時陪伴溫習。

《香港01》正向涉事學校查詢。校方在通告中提及，學校對事件予以高度重視，並已就此完成檢討，將優化涉及呈分之測考流程及編排措施，以確保評估機制公平、公正，並對家長及學生造成額外負擔與不便表示致歉。