【幻彩詠香江】香港旅遊事務署於2004年1月1日起宣傳香港的旅遊項目「幻彩詠香江」，歷時22年即將迎來告別，旅發局預告特別加設煙火表演，今晚（18日）為最後一夜，不少市民及旅客提早到尖沙咀星光大道等候，現場人頭湧湧。其中有攝影愛好者傍晚下班後立即飛奔趕往現場，擺放腳架「霸位」拍攝幻彩詠香江最後一舞，只為親身見證一個時代的結束。



上演近23年的「幻彩詠香江」2026年11月18日最後謝幕演出。 （香港01圖片）

上演近23年的「幻彩詠香江」2026年11月18日最後謝幕演出。 （香港01圖片）

2026年11月18日晚上8時，幻彩詠香江最後一場上演，尖沙咀海濱人頭湧湧。（夏家朗攝）

幻彩詠香江今晚（18日）8時正迎來最後一舞，《香港01》記者傍晚現場所見，尖沙咀海濱人頭湧湧，雖然本港今日大致多雲，下午更間中有驟雨，仍無阻一群市民和旅客，到尖沙咀星光大道一帶，觀賞最後一場幻彩詠香江。

攝影愛好者下班趕往尖沙咀霸位 為見證幻彩詠香江結束

其中攝影愛好者翁先生傍晚6時下班後，立即飛奔趕往現場，擺放腳架「霸位」準備拍攝美照。他又指，本港近年迎來結業潮，也有不少活動面臨完結，因此沒有太大感觸，今日親身到場只為「見證一樣嘢嘅結束」。

幻彩詠香江最後一舞完結後，翁先生表示在煙火效果的配合下，確實比平時上演的版本更壯麗，惟天公不造美，陰天為風景帶來負面影響。被問到特區政府明年或舉行「光影巡禮」取代「幻彩詠香江」，他表示作為攝影愛好者，都會想看一看兩者有何不同。

11月18日晚上約7時，尖沙咀海濱人頭湧湧。（張智浩攝）

不少攝影愛好者提早到場霸位，用鏡頭記錄幻彩詠香江的謝幕。（張智浩攝）

攝影愛好者翁先生傍晚6時下班後，立即趕往現場擺放腳架「霸位」準備拍攝美照。（張智浩攝）

奧地利旅客對煙火版幻彩詠香江感到非常興奮

來自奧地利的情侶Lena和Philipp表示，在網上得知今晚是幻彩詠香江最後一場，今晚約7時已到埗準備觀賞表演，形容現場非常熱鬧。另外他們從記者口中得悉今晚特別加入煙火元素，對此感到「very excited（非常興奮）」。