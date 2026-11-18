【聖誕節／聖誕燈飾／尖沙咀／冬日小鎮／聖誕好去處】旅發局今日（18日）在尖沙咀海傍為冬日小鎮舉行啟動禮，香港文化中心及鐘樓化身成光影舞台，可愛的卡通動物在文化中心外牆上唱歌跳舞，太空館則化身為巨型水晶球，馴鹿等伴隨漫天雪花起舞。

有港人讚揚光影匯演極具冬日氣氛，建議政府舉辦更多同類型活動，吸引更多市民外出打卡，又稱會考慮留港慶祝聖誕節。四川旅客則表示感到驚喜，明日（19日）或到中環冬日小鎮感受氣氛。



香港文化中心及鐘樓化身成光影舞台，企鵝、松鼠等卡通動物在文化中心外牆上起舞，並逐一為觀眾獻上多首耳熟能詳的聖誕樂曲。（夏家朗攝）

太空館外牆鋪墊7,000盞燈球，化身為巨型水晶球，馴鹿等伴隨漫天雪花起舞。（夏家朗攝）

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文化中心及鐘樓變光影舞台 卡通動物外牆上起舞

歷時22年的「幻彩詠香江」今晚8時迎來謝幕，旅發局同晚在尖沙咀海傍舉行冬日小鎮啟動禮，香港文化中心及鐘樓化身成光影舞台，企鵝、松鼠等可愛的卡通動物，在文化中心外牆上起舞，逐一為觀眾獻上多首耳熟能詳的聖誕樂曲。

太空館外牆鋪墊7000盞燈球 化身巨型水晶球

至於香港藝術館外牆呈現出極光色彩，太空館外牆鋪墊了7,000盞燈球，化身為巨型水晶球，馴鹿等伴隨漫天雪花起舞。文化體育及旅遊局局長羅淑佩也在「水晶球」前拍照打卡。

香港文化中心及鐘樓化身成光影舞台，企鵝、松鼠等卡通動物在文化中心外牆上起舞，並逐一為觀眾獻上多首耳熟能詳的聖誕樂曲。（夏家朗攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在「水晶球」前拍照打卡。（張智浩攝）

太空館外牆鋪墊了7,000盞燈球，化身為巨型水晶球，馴鹿等伴隨漫天雪花起舞。（夏家朗攝）

港人讚光影匯演具冬日氣氛 聖誕考慮留港慶祝

市民黎小姐與母親觀賞最後一場幻彩詠香江後，得悉旁邊的文化中心和太空館上演光影匯演，於是順道前來觀賞。黎媽媽讚揚表演精彩，認為相比太空館兩年前的萬聖節光影表演更精彩，又指今年聖誕燈飾相比去年更多，聖誕氣氛也更濃厚。

黎小姐則指，光影匯演極具冬日氣氛，建議政府舉辦更多同類型活動，從而吸引市民外出，又指接下來聖誕節期間或留港慶祝，晚間會外出感受氣氛。

黎小姐（右）認為表演具冬日氣氛，建議政府舉辦更多同類型活動。（張智浩攝）

四川旅客對光影匯演感驚喜 讚具有聖誕氛圍

四川旅客徐小姐帶同女兒來港旅遊。她表示事前不知道尖沙咀舉行光影匯演，因而感到驚喜，形容佈滿聖誕氛圍感。其女兒則讚揚表演可愛，希望將來再來香港旅遊。

徐小姐今日剛剛抵港，預計逗留至11月22日，計劃到西九文化區的故宮博物館和M+博物館參觀，預計在港消費2萬至3萬元，而明日（19日）的計劃包括到中環逛街，如有時間將到中環的冬日小鎮觀賞。