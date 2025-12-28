聖誕假期尾聲｜至夜晚9時逾101萬人次出入境 包括45萬港人回港
撰文：林子慰
【北上 / 聖誕節 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】聖誕節連周末假期步入尾聲，市民陸續經各口岸返港，入境處預計今天（28日）是陸路入境高峰。截至晚上9時，逾101萬人次出入境，其中有約45.7萬人次港人及10.1萬人次内地旅客入境。
入境處數字顯示，截至夜晚9時錄得近101萬人次出入境，當中逾45.7萬人次為香港居民入境，另有10.1萬人次内地旅客及約4萬人次其他地區旅客入境。
最多港人經羅湖關口過關，有8.5萬人次，其次是落馬洲支線（福田口岸）有7.2萬人次。經機場回港的港人，則有4.5萬人次。
出境方面則錄得41.7萬人次，其中26.7萬為港人，近10萬人次内地旅客，餘下約5萬為其他地區旅客。
