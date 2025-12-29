聖誕電影票房逾1300萬元　按年跌近36%　票房公司：缺乏新戲上映

剛過去的聖誕檔期（24日至26日）港澳電影消費市道較去年差，其中香港中西票房總收入約1,346萬元，按年跌幅為35.69%。票房公司認為是為聖誕檔期缺乏新電影上映，但隨着《尋秦記》及《阿凡達3》在除夕及元旦上映，對來年電影市道充滿信心。



聖誕檔期期間榜首電影為動畫《優獸大都會2》，3天內在香港票房收入為564萬元。

本年聖誕檔期香港地區中西票房總收入為港幣1,346萬元，較去年同期的2,093萬元比較跌幅達35.69%。若計及澳門區的票房，兩地總收入為1,437萬元，較去年跌34.49%。

聖誕檔期期間榜首電影為動畫《優獸大都會2》，3天內在香港票房收入為564萬元；其次是《狂蟒之災》，收162萬元；第三位是香港電影《內幕》，收近76萬元；另外有兩套香港電視《金童》及《逆轉上半場》進入十大之中，排第七及第八位。

票房有限公司認為票房較去年差是因為聖誕檔期缺乏新電影上映，惟隨着《尋秦記》及《阿凡達3》在除夕及元旦上映，加上暫時預售反映十分不俗，公司對來年電影市道充滿信心。公司又呼籲喜歡電影的市民，多到戲院看戲，支持香港戲院及電影業。

隨着《尋秦記》及《阿凡達3》在除夕及元旦上映，加上暫時預售反映十分不俗，票房公司對來年電影市道充滿信心。（天下一電影公司＠Facebook專頁圖片）

