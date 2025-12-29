聖誕電影票房逾1300萬元 按年跌近36% 票房公司：缺乏新戲上映
撰文：譚曉彤
出版：更新：
剛過去的聖誕檔期（24日至26日）港澳電影消費市道較去年差，其中香港中西票房總收入約1,346萬元，按年跌幅為35.69%。票房公司認為是為聖誕檔期缺乏新電影上映，但隨着《尋秦記》及《阿凡達3》在除夕及元旦上映，對來年電影市道充滿信心。
本年聖誕檔期香港地區中西票房總收入為港幣1,346萬元，較去年同期的2,093萬元比較跌幅達35.69%。若計及澳門區的票房，兩地總收入為1,437萬元，較去年跌34.49%。
聖誕檔期期間榜首電影為動畫《優獸大都會2》，3天內在香港票房收入為564萬元；其次是《狂蟒之災》，收162萬元；第三位是香港電影《內幕》，收近76萬元；另外有兩套香港電視《金童》及《逆轉上半場》進入十大之中，排第七及第八位。
票房有限公司認為票房較去年差是因為聖誕檔期缺乏新電影上映，惟隨着《尋秦記》及《阿凡達3》在除夕及元旦上映，加上暫時預售反映十分不俗，公司對來年電影市道充滿信心。公司又呼籲喜歡電影的市民，多到戲院看戲，支持香港戲院及電影業。
候任立法會議員葉傲冬任藝發局副主席 王祖藍任電影藝術範疇成員周冠威稱其執導電影《自殺通告》送電檢後 遭拒絕核准在香港上映電影《年少日記》製作公司指發行商MM2推翻合約 追討逾408萬中秋節｜民安隊推微電影祝市民人月兩團圓 強調佳節恪守崗位曾出品「葉問」系列電影的東方電影出品有限公司 獲撤銷清盤呈請暑假電影票房｜港澳票房總收入2.94億微跌0.4% 鬼滅之刃壓F1摘冠東盟電影節揭幕 24部佳作送出逾3500張門票