聖誕節長假期｜232萬港人外遊按年增22萬　75%北上　內地客增5萬

聖誕長假期昨日（28日）結束，本港過去5日（24日至28日）出入境人次達近600萬。5日期間232萬人次港人離港，按年增加22萬，即約10%，其中北上港人人次達約175萬，比去年增加約17.6萬，增幅達約11%。



今年訪港内地旅客人次達約51.2萬，按年增加約5.2萬，即約11%。其他訪客入境人次亦錄得約23.7萬，比去年增加約9%。



聖誕連周末長假12月28日晚結束，深夜11時半，大批市民經羅湖口岸返港。（歐陽德浩攝）

本港自12月25日聖誕節起至29日，一連四日都是假期，不少人趁機外遊。從平安夜（24日）至昨日，本港出入境人次達超過599萬。

今年港人出境人次達約232萬，較去年增加22萬，升幅達10%。有約175萬人次北上。相比去年同期的157萬，今年增加約11%。最多人出境是25日，達約66萬，其中約51萬人北上。

入境旅客方面，長假期期間内地錄得旅客達51.2萬人次，較去年46萬增加11%。其他訪客亦錄得約23.7萬人次，較去年增加約9%。最多訪客入境的日子是27日，内地旅客有14.6萬，其他訪客有5.1萬。