賽馬會慈善信託基金審批撥捐逾8,200萬元予香港水上運動慈善信託基金興建的「賽馬會啟德水上運動中心」，周三（18日）正式在啟德開幕，為全港首個設於市區的綜合水上運動社區設施，除提供水上活動外，亦融合陸上活動元素，將水上運動融入香港城市生活。



香港賽馬會董事霍啟剛（右二）、康樂及文化事務署署長陳詠雯（左二）、消防處助理處長趙汝珏（右一），以及香港水上運動議會主席鄧勵（左一）主持牌匾揭幕儀式，標誌「賽馬會啟德水上運動中心」正式開幕。（香港賽馬會提供）

香港賽馬會董事霍啟剛（右一）以及香港水上運動議會主席鄧勵（左一）與賽馬會優秀運動員獎勵計劃得獎賽艇運動員趙顯臻（右二）、洪詠甄（左二）及麥曉彤（左三）合照。（香港賽馬會提供）

「賽馬會啟德水上運動中心」於周三（18日）舉行開幕典禮，由香港賽馬會董事、立法會議員暨港協暨奧委會副會長霍啟剛，聯同康樂及文化事務署署長陳詠雯、消防處助理處長趙汝珏及香港水上運動議會主席鄧勵擔任主禮嘉賓，並主持牌匾揭幕儀式。同場亦有賽馬會優秀運動員獎勵計劃得獎賽艇運動員趙顯臻、洪詠甄及麥曉彤出席，中心亦舉行了水上巡遊表演。

香港賽馬會董事霍啟剛在「賽馬會啟德水上運動中心」開幕典禮上致辭。（香港賽馬會提供）

「賽馬會啟德水上運動中心」舉行水上巡遊表演。（香港賽馬會提供）

霍啟剛在典禮上致辭時表示，馬會支持興建中心並推行「賽馬會社區乘浪計劃」，透過完善的設施和多元化課程，讓不同年齡、背景和能力的人士參與水上運動。他指出，自2025年7月計劃推展、並於2026年4月中心試業以來，已惠及逾35,000人次，成績令人鼓舞。霍啟剛期望，中心能有助九龍東發展成為水上運動樞紐，推廣親水文化，為啟德海濱增添活力，並進一步鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。

位於啟德的「賽馬會啟德水上運動中心」前身為啟德消防局舊址，項目保留及活化一幢建於1970年代的兩層高建築，賦予其嶄新的社區用途。中心為市民及訪客提供多元化的陸上及水上康樂活動，涵蓋龍舟、獨木舟及立划板、賽艇、帆船、滑浪風帆、拯溺及無繩滑水等多項運動。中心亦採用無障礙設計，為殘疾人士提供切合其需要的活動體驗。

「賽馬會啟德水上運動中心」。（香港賽馬會提供）

「賽馬會啟德水上運動中心」。（香港賽馬會提供）

至於獲馬會支持的「賽馬會社區乘浪計劃」，在過去一年開展以來，聯同各體育總會及非政府機構提供多元培訓及水上運動體驗，涵蓋證書課程、校園外展及團體訓練。計劃為學校、慈善機構及社區團體提供全額資助參與水上運動、海濱活動及水上安全教育的機會，至今已聯繫超過200間學校及慈善機構，吸引逾35,000人次參與，並優先惠及基層青年、低收入家庭、殘疾人士及其他服務不足社群。