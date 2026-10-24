賽馬會向VTC捐7200萬設牙科護理訓練中心　支援基層牙科服務發展

香港賽馬會透過其慈善信託基金捐助職業訓練局近7,200萬港元，設立全港首個同類先進設施的「賽馬會牙科護理訓練中心」。中心於今日（10月23日）正式開幕，旨在支援基層牙科服務發展，並應付本港牙醫等醫護人手不足的挑戰，加強牙科衞生專才的培訓。



香港賽馬會透過其慈善信託基金捐助職業訓練局近7000萬港元，設立全港首個同類先進設施的「賽馬會牙科護理訓練中心」，中心今日（10月23日）正式開幕。（香港賽馬會提供）

香港賽馬會透過其慈善信託基金捐助職業訓練局近7000萬港元，設立全港首個同類先進設施的「賽馬會牙科護理訓練中心」，中心今日（10月23日）正式開幕。（香港賽馬會提供）

「賽馬會牙科護理訓練中心」開幕典禮今日在柴灣職訓局校園舉行，醫務衛生局副局長范婉雯、香港賽馬會董事羅啟華，以及職業訓練局主席林健鋒等擔任主禮嘉賓。

新成立的「賽馬會牙科護理訓練中心」位於職訓局柴灣校園，佔地約1.8萬平方呎。中心配備了先進的專業牙科培訓設施，包括牙科診療椅、X光系統、抽吸系統及壓縮機等臨床設備，更設有虛擬實境訓練系統和牙科模擬訓練設備，讓學生在貼近真實牙科診所的環境中學習。中心同時會舉辦工作坊，藉此提高公眾對口腔健康的意識。

新成立的「賽馬會牙科護理訓練中心」位於職訓局柴灣校園，佔地約1.8萬平方呎，配備先進專業牙科培訓設施。（香港賽馬會提供）

新成立的「賽馬會牙科護理訓練中心」位於職訓局柴灣校園，佔地約1.8萬平方呎，配備先進專業牙科培訓設施。（香港賽馬會提供）

新成立的「賽馬會牙科護理訓練中心」位於職訓局柴灣校園，佔地約1.8萬平方呎，配備先進專業牙科培訓設施。（香港賽馬會提供）

將資助36名學生修讀牙科護理文憑

為鼓勵更多有志之士投身牙科衞生員行列，馬會除了資助設立中心外，亦推出「香港賽馬會牙科衞生護理專業文憑資助計劃」。在為期5年的計劃期內，馬會將資助三屆共36名學生修讀該專業文憑課程，每名學生可獲高達14萬港元的全額學費資助。

畢業生須按指定條件於非政府機構或政府牙科診所服務，回饋社會。該課程修讀年期為18個月，已獲得香港牙醫管理委員會課程認證，畢業生符合資格註冊成為牙科衞生員，而首屆60名學生已於今年8月畢業。

香港賽馬會董事羅啟華。（香港賽馬會提供）

新成立的「賽馬會牙科護理訓練中心」位於職訓局柴灣校園，佔地約1.8萬平方呎，配備先進專業牙科培訓設施。（香港賽馬會提供）

羅啟華於典禮上致辭時表示，「衞生健康」與「培育專才」是馬會慈善信託基金重要的慈善策略範疇，馬會一直重視香港基層醫療發展及專業人才培育，以回應社會對優質健康服務的長遠需要。展望未來，馬會將繼續透過跨項目協作，致力優化預防性與基層醫療服務、培育業界人才，以及宣揚健康的生活模式，提升社會大眾身心健康。