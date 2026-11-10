浪漫勇士退役｜馬會11.22沙田馬場辦榮休歡送儀式　馬王將再亮相

上個馬季香港賽馬史上首次出現「雙馬王」，包括「浪漫勇士」及「嘉應高昇」，而香港賽馬會今年9月2日公布「浪漫勇士」的馬主及練馬師經過與馬會的獸醫團隊商討，決定讓「浪漫勇士」退役。

事隔兩個多月，馬會指將於11月22日星期日的沙田賽馬日特別舉行榮休歡送儀式，讓香港賽馬界各方一同向這匹世界級馬王致敬。馬會屆時將會向「浪漫勇士」的馬主劉栢輝頒發終身成就獎的獎座，以表彰「浪漫勇士」輝煌成就及對香港賽馬貢獻，馬王當天也會與幕後團隊一同亮相馬場與廣大馬迷見面。



香港賽馬會今年9月2日公布「浪漫勇士」的馬主及練馬師經過與馬會的獸醫團隊商討，決定讓「浪漫勇士」退役。（香港賽馬會）

馬會今年9月2日指，「浪漫勇士」在世界一流的馬會馬醫院就前腿進行了進一步詳細診斷影像檢查及評估，其後馬主及練馬師經過與馬會獸醫團隊商討，決定讓「浪漫勇士」退役。

當時公布指，「浪漫勇士」將於未來三個月留在從化馬場，繼續接受馬會獸醫的密切監察，繼而將在馬會「退役賽駒駿展新生計劃」的協助下轉移至退役後的居所，而該計劃是為賽駒完成競賽生涯後，為牠們提供全面賽後護理。

「浪漫勇士」(左)2025年12月14日擊敗海外賽駒「寶徠歌劇」，連續四年攻下一級賽浪琴香港盃。（馬會提供圖片）

全球歷來累積最高獎金賽駒「浪漫勇士」早前宣告結束競賽生涯，香港賽馬會指為表彰「浪漫勇士」的非凡成就，將於11月22日沙田馬場舉行的中銀香港賽馬日第三場賽事後，在亮相圈舉行榮休歡送儀式。

向馬主劉栢輝頒發終身成就獎獎座 表彰「浪漫勇士」對香港賽馬貢獻

馬會屆時將會向馬主劉栢輝頒發終身成就獎的獎座，以表彰「浪漫勇士」的輝煌成就及對香港賽馬的貢獻。「浪漫勇士」當天也會與幕後團隊一同亮相馬場與廣大馬迷見面，感謝他們一直以來對這匹冠軍級佳駟的鼎力支持。

「浪漫勇士」奪得2025年浪琴香港盃。（香港賽馬會）

「浪漫勇士」出自香港國際馬匹拍賣會，服役期間出賽三十一次，共取得二十四勝，更曾在香港、澳洲、日本及阿聯酋報捷。馬兒跨越疆界的成就讓牠躋身當代最優秀賽駒之列，備受世界各地馬迷讚譽。

這匹兩屆香港馬王 (2023/24及2025/26年度馬季)「浪漫勇士」戰績輝煌，服役期間累計贏得總獎金逾二億八千八百七十四萬港元（約合三千六百八十三萬美元），是全球歷來累積獎金最多的賽駒，並曾奪得十五項一級賽冠軍，保持香港賽駒最多一級賽頭馬紀錄。