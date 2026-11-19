小巴司機涉在秀茂坪撞到一名「衝紅燈」的七旬婦，並輾過其雙腿。警員到場發覺小巴司機滿身酒氣，經呼氣測試後發現其酒精含量超標。受傷老婦頭部重傷，送院搶救後不治。



小巴司機早前承認「危駕致死」及「醉駕」共兩罪。案件（DCCC 1770/2025）今（19日）在區域法院判刑。暫委法官梁嘉琪判刑時指，當時被告體內酒精濃度超標四倍，認為本案屬特別嚴重，而且案發在行人過路處，均屬加刑因素。在考慮所有因素後，終判處他入獄25個月、停牌7年半及須自費參與駕駛改進課程。



被告吳國成（56歲）承認1項危險駕駛導致他人死亡及1項酒後駕駛罪。

被告吳國成被判囚25個月，停牌7年半。（黃學潤攝）

73歲老婦被撞倒後並遭小巴輾過雙腿，頭部重創，最終搶救不治。（馬耀文攝）

被告好酒並依賴酒精 現正等候換肝

官判刑時引述辯方求情指，被告現年56歲，未婚，是一名職業司機，有逾20年駕駛經驗，月入約1.3萬元。官又指，被告現時患肝纖維化，亦因此有精神上的困擾，正等候換肝。此外被告好酒，日常有依賴酒精。他在事發後沒有再駕駛，重犯機會較低。

辯方求情指被告已即時停車

辯方又指，本案是因被告一時不集中引致，而且當時他可作判斷的時間極為有限。本案不涉及交通違規及超速，案發後被告亦已即時停車。辯方認為，本案非同類案件中最嚴重，應屬中度罪責。

酒精超標四倍屬第三級

惟官認為，當時被告體內的酒精濃度超標四倍，屬第三級，因此本案屬特別嚴重。根據閉路電視及行車紀錄儀片段，案發時被告正駕駛公共車輛，車上沒有乘客，但他同時在車內播放音響。當天的天氣晴朗，交通流量中等。被告的視線沒有遭遮擋，明顯是他一時不專注，而沒有留意到左邊的行人。

屬醉駕案情特別嚴重

法官又指，被告當時沒有響號，更甚的是他體內的酒精含量超標，屬醉駕，而且案發在行人過路處，均屬加刑因素。在考慮所有因素後，官終就兩罪判囚26個月，因被告患病酌情減刑，總刑期為25個月監禁、停牌七年半及須自費參與駕駛改進課程。

事主雙腿曾遭小巴輾過

案情指，在2024年10月9日中午1時許，被告駕駛小巴行至秀茂坪曉光街及秀明道交界，並在行人過路處附近停車。他在交通燈轉為綠燈時駛出，73歲女事主陳金菊突急步橫過馬路，遭小巴車頭撞倒後並遭輾過雙腿；當時行人過路燈為紅燈。

被告吳國成被捕時酒精超標四倍。（黃學潤攝）

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女事主頭部重創多處骨折

被告察覺不妥停車，見女事主倒臥在小巴後方，女事主在救護員到場時已陷入昏迷，情況危殆，送院搶救後不治。驗屍報告指女事主頭部創傷，顱骨骨折及腦部亦有創傷。

被捕稱之前一晚曾喝雞尾酒

被告在警誡下稱，他在交通燈轉為綠燈時開車，不知事主從何處衝出。警員注意到被告滿面通紅，身上亦有酒氣，要求他進行呼氣測試，並發現其體內酒精濃度為每100毫升內有84至95微克酒精，超出第二級每100毫升66微克的標準。被告稱意外前一晚曾在便利店飲了數罐雞尾酒。