職業訓練局（VTC）今日（19日）公布，委任前民政事務總署署長張趙凱渝為新任執行幹事，接任唐智強，由2027年1月1日起生效。張趙凱渝是資深政務官，在政府部門工作近40年，曾任運輸及房屋局副秘書（房屋）、房屋署副署長（策略）及環境保護署副署長等。



VTC公布委任張趙凱渝女士為新執行幹事，由 2027年1月1日起生效。（職訓局圖片）

VTC主席林健鋒表示，張趙凱渝有卓越的領導和管理能力，以及廣闊的政策視野，對香港未來人才發展需要具深刻見解，深信她將帶領VTC進一步深化與政府、業界及社會各界的合作，培育更多配合經濟轉型及產業發展需要的人才，為香港及國家的高質量發展注入新動力。

林健鋒又感謝即將卸任的執行幹事唐智強。他表示，唐智強自2022年出任執行幹事以來，以前瞻視野帶領VTC在多個範疇取得重要成果，並積極配合國家及香港的發展策略，加強職專教育與產業需要的聯繫，為VTC及職專教育的長遠發展奠定堅實基礎。

侯任執行幹事張趙凱渝是資深政務官，她於1986年加入政府，曾在多個決策局及部門服務，包括前公務員事務科、前工商科、前政務總署、前貿易署、公務員事務局、政務司司長辦公室、前民政事務局、教育局及商務及經濟發展局。

她於2016年至2019年出任環境保護署副署長，2019年至2022年出任運輸及房屋局副秘書長（房屋）／房屋署副署長（策略），並於2022年起出任民政事務總署署長至2025年退休。