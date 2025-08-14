職訓局薄扶林大樓9師生確診手足口病　2人曾入院　停課4日消毒

職訓局薄扶林大樓爆發手足口病，共6名學生及3名教職員確診。職訓局今（14日）回覆查詢稱，已將個案呈報衞生防護中心，大樓內學院及訓練中心於周四至周日停課，其間大樓內的訓練餐廳亦會暫停服務，以進行徹底清潔和消毒。



衞生防護中心指，患者自8月6日起先後出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹或水疱等病徵，全部已經求醫，2人曾入院，當中1人已出院，其餘病人病況輕微，情況穩定。



職訓局薄扶林大樓爆發手足口病，有教職員及學生確診。（資料圖片）

衞生防護中心回覆查詢表示，周二（12日）錄得一宗涉及一間教育機構的手足口病爆發個案。初步調查顯示，個案涉及6名學生及3名員工，為8男1女。他們自8月6日起先後出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹或水疱和發燒等病徵。全部已經求醫，兩人曾入院，當中一人已出院，其餘病人病況輕微，情況穩定。

中心人員已實地視察該機構，建議所需的感染控制和預防措施，並已為受影響人士安排樣本化驗及對該機構進行醫學監察；個案仍在調查中。

職訓局薄扶林大樓爆發手足口病，有教職員及學生確診。（職訓局網頁相片）

職訓局：大樓內訓練餐廳亦會暫停服務

職訓局回覆稱，薄扶林大樓近日有教職員及學生確診感染手足口病，職訓局已即時加強清潔和消毒，並將相關個案呈報衞生防護中心。

職訓局指，為謹慎起見及進行徹底清潔和消毒，大樓內學院及訓練中心於今日（14日）至周日（17日）停課；其間大樓內的訓練餐廳亦會暫停服務。職訓局提醒教職員及學生要注意個人及環境衛生，預防感染；若出現病徵應盡快求醫，並留在家中休息。