資深大律師胡漢清位於薄扶林獨立屋，早前被指有僭建物，遭屋宇署發出清拆令。胡其後入稟高等法院申請司法覆核，指想加按物業，因此欲申請撤銷釘契紀錄，惟屋宇署未有回覆及行使酌情權以撤銷釘契登記。



高等法院法官高浩文今（19日）下判辭指，只有法院才有行使酌情權的權限，屋宇署並無此權限撤銷釘契紀錄，胡的申請是基於錯誤的法律基礎，故駁回胡的申請，雖然胡已撤回申請，但法官認為他仍須支付訟費。



申請人為胡漢清，答辯人為屋宇署。

資深大律師胡漢清早前出席法庭聆訊時需輪椅代步。(資料圖片／陳蓉攝)

胡要求撤紀錄指屋宇署遲遲未回覆

判辭指，胡在今年7月提出覆核申請，他稱因患病須面對龐大的醫療、家庭開支及租金，亦已無法執業，擬加按物業以套現解困，故申請撤銷釘契紀錄，惟屋宇署卻遲遲未有回覆。

屋宇署指只有法庭有撤回的酌情權

胡認為，屋宇署未有在合理時間內行使酌情權，以撤銷清拆令的土地登記。惟屋宇署指，胡提出的理由不足以撤回紀錄，又指其申請基於對法律的錯誤理解，要求法庭基於公眾利益考量，駁回胡的司法覆核，即屋宇署沒有撤銷釘契紀錄的酌情權，該決定只能由法庭行使。

官指屋宇署並無權限 駁回胡的申請

高官今駁回胡的申請，強調只有法院才有撤銷登記的酌情權，屋宇署並無這權限。由於胡主動申請撤回案件，高官認為胡須兼付屋宇署訟費。