醫務衞生局今日（20日）宣布，香港正式加入「國際人用藥品註冊技術協調會」（ICH），成為監管機構成員。當局指，ICH是藥物監管技術標準的重要國際協調平台，香港正式成為成員，代表本港藥物研發和監管水平獲國際認可，有助進一步推動創新藥「第一層審批」能力和機制的發展，並深度參與制定藥品研發和註冊的國際規則，加快建設國際醫療創新樞紐。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片／湯致遠攝）

ICH於本月17日在捷克舉行的大會上，通過香港（由香港藥劑業及毒藥管理局代表）成為其第20個監管機構成員。現時其他ICH監管機構成員包括中國國家藥品監督管理局，以及歐洲、瑞士、英國和美國等地的監管機構。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港成為ICH監管機構成員，充份彰顯「一國兩制」的獨特優勢，自香港於2023年10月31日成為ICH觀察員以來，一直在國家大力支持下全力滿足ICH各項要求，得以在短短3年內正式成為監管機構成員，較政府早前參照國際經驗估算的8至10年大幅提速。

盧寵茂亦稱，特區政府將按照《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》，積極配合國家「十五五」規劃，支持生物醫藥臨床研發，並優化創新藥和臨床急需藥品審評審批。他透露，特區政府將於下月成立「藥物及醫療器械監督管理中心」（藥械監管中心），建立獨立藥品審評審批能力，積極參與國際合作，將香港建設成為國際醫療創新樞紐，更好融入和服務國家發展大局。

衛生署署長林文健。（資料圖片／廖雁雄攝）

衞生署署長林文健則表示，加入ICH是香港藥品審評審批和監管改革的重要里程碑，對即將成立的藥械監管中心尤其重要。他指，藥械監管中心將按ICH技術要求建立獨立審評審批的專業隊伍，提升創新藥審評效率，並派出專家參與制定與修訂ICH指導原則，為全球藥品監管科學化貢獻力量。

林文健又提到，香港現已同時是ICH監管機構成員及「藥品檢查合作計劃」（PIC/S）成員，藥械監管中心會以科學為本，致力成為國際權威監管機構。

ICH是國際醫藥協調權威機構，宗旨是協調全球藥品註冊技術要求，制定涉及安全、效能及素質的國際最高標準指導原則，以保障公眾健康。至於PIC/S則是由多個國家和地區藥物監管機構組成的權威國際組織，使命是領導國際在醫藥品方面的發展、制定並實施嚴謹的「生產質量管理規範」指引及藥品檢查的品質管理系統，香港於2015年通過審核，並自2016年1月1日起正式成為PIC/S成員。