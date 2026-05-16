盧寵茂︰過去十年公共醫療經常開支幾翻倍　醫衞局需全力推動改革

醫學實證與臨床卓越研究所（醫卓所）是由政府牽頭、7間香港公私營醫療界別成員組成的獨立平台，今日（16日）在香港醫學專科學院舉行「醫卓所會議2026」首屆會議，制定參考指引統一公私營醫療標準。



醫務衞生局局長盧寵茂致辭時表示，公營醫療系統的開支已增至2,500億，過去10年政府的經常性醫療支出幾乎翻倍，代表醫衞局需要全力推動及深化改革。他更指出許多醫護人員並不了解成本，例如藥品及手術室器械價格等，以致大眾都以為醫療服務成本極低。



醫卓所5月16日在香港醫學專科學院賽馬會大樓舉行首屆「醫卓所會議2026」，主題為「衞生經濟學、醫療技術評估及臨床指引制訂︰一場香港期待已久的對話」。（醫卓所圖片）

醫卓所舉行首屆會議 匯聚醫療專家探討問題

「醫學實證與臨床卓越研究所」去年5月8日成立，匯聚香港醫療衞生界多方面力量的專業平台，旨在以實證為本制訂臨床指引，研究建立公私營醫療服務質素及效益基準，進一步提升香港享譽國際的醫療水平。

醫卓所今日在香港醫學專科學院賽馬會大樓舉行首屆「醫卓所會議2026」，以「衞生經濟學、醫療技術評估及臨床指引制訂︰一場香港期待已久的對話」為主題，參與者包括英國頂尖專家、本地醫療界的專業人士、學者、政策制訂者及業界領袖，共同探討香港醫療體系面臨的挑戰與機遇。

醫務衞生局局長盧寵茂（中）擔任主禮嘉賓，並為活動致辭。（醫卓所圖片）

公營醫療系統超95%支金來自政府 開支已增至2500億

醫務衞生局局長盧寵茂致辭時表示，政府全力推動的醫療改革，正配合國家建設「健康中國」和「十五五」規劃中提出「健康優先」的發展策略，確保香港醫療體系的效率和可持續性，醫卓所在當中便擔當重要的角色。

盧寵茂指出，公營醫療系統超過95%資金來自政府，然而面對人口老化，慢性疾病患者增加，公立醫院輪候時間逐步上升等挑戰，公營醫療系統的成本日益增加，開支已增至2,500億。

盧寵茂表示，公營醫療系統的成本日益增加，開支已增至2,500億，因此有需要改革醫療系統。（醫卓所圖片）

盧寵茂︰醫護人員不了解公營醫療服務的成本

盧寵茂又指，由於本港醫療體系保障經濟困難的市民，收費水平極低，本港許多醫護人員或醫管局人員，並不了解公營醫療服務的成本，例如藥品及手術室器械價格等，以致民眾以為醫療服務的成本極低。「他們只會直接拿來用，因為對他們來說這些都不用花錢，即使對病人來說也是不用花錢。因為公共醫療體系確保沒人會因為經濟困難，遭到剝奪適當的治療，所以收費非常低，很多時候病人和大眾都覺得這些醫療服務完全免費或成本極低。」

盧寵茂又指，過去10年政府的經常性醫療支出幾乎翻倍，增長超過90%，代表醫衞局需要深化改革，增強醫療體系整體韌性和永續性。