學齡人口結構性下跌，中小學界面臨殺校危機，位於柴灣漁灣邨的基督教香港信義會信愛學校因收生不足，發展方案未獲教育局接納，將於2029/30學年起正式停辦。有舊生在社交平台發布帖文，利用人工智能（AI）構建出母校的3D模型，還原記憶中2000年代學校的樣子，用家透過模型可在校園「漫步」，進入禮堂、課室、操場等場景。設計者留言感嘆道，在學校度過美好的童年，但世界一直在變，母校「光榮完成歷史任務」。



有舊生利用人工智能（AI）構建出母校的3D模型，還原記憶中學的樣子。（Threads@dennisngcyeung）

有舊生利用人工智能（AI）構建出母校的3D模型，還原記憶中學的樣子。（Threads@dennisngcyeung）

有舊生利用人工智能（AI）構建出母校的3D模型，還原記憶中學的樣子。（Threads@dennisngcyeung）

設計者在社交平台Threads表示，自小便在柴灣長大，2002年在基督教香港信義會信愛學校畢業，從新聞得知母校即將停辦，感到十分可惜，但認為母校已「光榮完成歷史任務」。他又感嘆道，東區人口老化問題特別嚴重，今時今日家長對於學校硬件要求比以往高上不少，信愛學校受限於地理條件和硬件難再提升，認為這是愈來愈少學生選擇學校的原因。

設計者指，製造3D模型是因AI技術已十分成熟，降低門檻要求，期望製作3D模型，作為多一種形式保留對母校的回憶。他又期望，透過將模型分享到社交平台，可以令更多校友分享校園舊相，還原學校在2000年代的模樣。從他發布的AI模型所見，用家可在校園「漫步」，進入禮堂、課室、操場等場景。

基督教香港信義會信愛學校。（小學概覽圖片）

基督教香港信義會信愛學校因收生不足，在2026年獲派0班小一，雖校方曾以區內即將有簡約公屋落成、學額需求有望增加為由提出申訴，又表明不選擇合併或申辦私營小一，惟方案最終不獲教育局接納，學校將於2029/30學年起正式停辦。

信愛學校全校約有160名學生，大部份來自基層家庭。校內近半數為有特殊教育需要（SEN）的學生，另有約三分之一為非華語學生，來自巴基斯坦、越南等地。