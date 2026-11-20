新世界發展（0017）近日提出供股，大股東鄭氏家族私人持有的元朗流浮山雲浮仙觀，於2026年初以觀內骨灰龕位涉政府位租地，安放權期限受限制影響銷情，僅售出一個等理由，申請於私人地建新大樓獲城規會批准。屋宇署周四（19日）公布，已批出建築圖則，可建36座單層骨灰安置所大樓，重置3824個未售骨灰龕位。

鄭家於1980年代末僅以775萬元購入雲浮仙觀地皮，加上當年補地價金額不高，如新龕位售罄，料鄭家進賬甚豐。



雲浮仙觀位於元朗流浮山，由新世界發展（0017）大股東鄭氏家族持有，圖為2017年拍攝。（資料圖片／香港01記者攝）

範圍涉政府短租地及私人地 3824個龕位未售

雲浮仙觀的業主是「光賢有限公司」（光賢），註冊地址為中環新世界大廈32樓，董事包括鄭錦標等，屬新世界發展大股東鄭氏家族的私人公司。「光賢」自1987年買入雲浮仙觀以來，多次向城規會申請增建骨灰龕位，至今獲批並建成10,400個，至今售出6,576個。

2026年2月，「光賢」向城規會申請，在雲浮仙觀內的私人土地興建新的骨灰安置所大樓，並整合觀內政府短租地上未售出的3,824個龕位，遷至該處。

未售出的3,824個骨灰龕位，1,824個位於舊殿堂三座大樓，另外2,000個位於新殿堂三座大樓。舊殿堂三座大樓主要位於觀內私人用地，部份建築延伸至政府短租地上；新殿堂三座大樓則有更多面積位於政府短租地上，其中一座更完全座落於短租地。

雲浮仙觀獲批建骨灰龕總數達10,400個，圖為2017年拍攝。（資料圖片／香港01記者攝）

稱短租地限制影響銷情 「僅售出一個」

光賢於申請書中指出，雲浮仙觀透過短期租約和短期豁免書使用用地，龕位安放權期限受制於相關安排，令龕位「認購率極低並僅售出一個，顯示出2001年獲批規劃申請所預期的需求未能實現」，但未列出詳情。申請書又稱客戶調查顯示，多數受訪者對購買安放權表示極大憂慮。

翻查資料，光賢於2000年獲城規會批准建2000個骨灰龕位，與2026年申請書稱新殿堂未售出的龕位數量相同。

申請書又指出，舊龕堂建築結構日久老化，混凝土剝落，觀內缺乏完善遮蔭、休息等設施。

光賢向城規會指出雲浮仙觀部分舊龕堂建築結構日久老化，出現混凝土剝落，且觀內缺乏完善遮蔭／休息等設施，圖為2017年拍攝。（資料圖片／香港01記者攝）

獲批建36幢一層高大樓 重置未售龕位

有關申請於2026年2月獲城規會批准，據申請文件，雲浮仙觀會拆除現有新殿堂的部份建築物，並新建家族骨灰龕專區。屋宇署於9月批出建築圖則，並於11月19日公布，光賢可興建36幢一層高的骨灰安置所大樓。

光賢有限公司是雲浮仙觀業主，公司註冊地址位於中環新世界大廈。（資料圖片／黃偉民攝）

鄭氏私人公司1987年低價購地

雲浮仙觀是由「雲浮仙觀有限公司」，於1982年以1,300萬元購入流浮山地皮後興建，其後成為銀主盤。至1987年，「光賢」僅以775萬元購入，並著手改建為私營骨灰龕場，獲元朗地政處批出短期豁免書及短期租約。

據知光賢接手後，雲浮仙觀的骨灰龕位售價由數萬元到20萬元不等，估計多年來回報甚豐。如重置的新龕位建成後售罄，料鄭家進賬豐厚。

雲浮仙觀位於流浮山，地勢背山面海，環境清靜，圖為2017年拍攝。（資料圖片／香港01記者攝）