黃仁勳出軌｜黃樂香港公司從印尼進口晶片　參股上海AI算力企業

Nvidia（輝達 / 英偉達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，對象被指是新加坡數據中心MegaSpeed前董事黃樂（Huang Le / Alice Huang）。《香港01》發現，2024年黃樂擔任唯一董事兼股東的香港公司「VFO International」，從MegaSpeed的印尼子公司中，進口Nvidia晶片及其他數據中心設備到香港。而VFO亦在同年，與上海上市公司「利通電子」投資成立內地AI算力公司「九算迅維」，「利通電子」是非全資控股股東，而VFO佔股34%。黃樂2025年轉讓VFO，而VFO亦退股「九算迅維」。



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2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

2018年香港成立「VFO」

2023年購入新加坡「MegaSpeed」

黃樂2023年3月，從香港上市公司「第七大道」（0797）手中，購入新加坡公司「7Road International」，並改名為「MegaSpeed International」。她於同年11月出售股份並辭任董事，但據報繼續以此公司高層的名義出席商業活動。

《香港01》發現，一間從MegaSpeed進口Nvidia晶片的香港公司，原來黃樂曾經控股。

黃樂於2018年在香港註冊成立「VFO Health and Beauty (Hong Kong) Limited」，當時公司有繁簡體夾雜的中文名「逢君健康美容咨詢（香港）有限公司」，黃樂是唯一股東兼董事。公司後來改了數次名，2024年1月改為「VFO International Group Limited」並刪去中文名。

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2024年VFO參股「上海九算迅維」

從MegaSpeed印尼公司進口晶片

公開的海關數據顯示，VFO曾從MegaSpeed的印尼子公司「PT Megaspeed International Indonesia」進口晶片。美國智庫C4ADS亦在2026年9月發表報告，指VFO從MegaSpeed印尼公司中，收到用於AI算力中心的「800G光學收發器」（800G Optical Transceiver）。

2024年，VFO與上海上市公司「利通電子」（603629.SH）旗下的「世紀利通」，投資成立內地AI算力公司「上海九算迅維科技有限公司」。「利通電子」是非全資控股股東，VFO佔股34%。

2024年「利通電子」股東會，有投資者問及VFO的背景，「利通電子」表示，VFO與利通、董事長家族無關聯；「九算迅維」主要業務是AI服務器的營運、維護、技術支援，是利通在AI算力領域服務空間的進一步延伸與擴展。

「世紀利通」是上海上市的「利通電子」子公司，獲Nvidia Cloud Partner認證。黃樂旗下的VFO，與世紀利通合資成立「九算迅維」。（世紀利通網站）

2025年黃樂出售VFO

VFO出售「九算迅維」

2025年4月，黃樂將VFO的所有股份，轉讓至英屬處女島（BVI）公司「Linden Vale Limited」並辭任董事。同年8月VFO改名為「Pine Vale (HK) Limited」，中文名為「派恩谷（香港）有限公司」；同年12月，VFO出售所有「九算迅維」的股份。

根據「利通電子」2026年上半年半年報告，「利通電子」目前擁有「九算迅維」85%股權。

MegaSpeed是Nvidia晶片在東南亞的最大買家，兩年間購買48億美元晶片。Megaspeed在2023年營業收入幾乎為零，總資產僅3,289萬美元；然而到了2024年，營業收入飆升至2.9億美元，總資產更增至29.75億美元。

《香港01》早前報道，黃樂曾以10億元人民幣，出售多重離岸控股的公司予香港上市的內地遊戲公司「第七大道」，即新加坡MegaSpeed原母公司。今年中又註冊數間香港公司，業務未明。她同時是「南京領行科技」（T3出行）的董事，公司今年向港交所遞交上市申請，遭中證監煞停。

2024年6月，黃仁勳與黃樂（Huang Le / Alice Huang）在台北聚會。（NetThunder LinkedIn）

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