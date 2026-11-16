黃仁勳辭職｜揭MegaSpeed現任董事多國生意版圖　涉晶片遊戲體育

Nvidia（輝達 / 英偉達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）深陷婚外情醜聞辭職，其中一個外遇對象，是大量進口晶片的新加坡數據中心公司MegaSpeed前董事黃樂（Huang Le / Alice Huang）。而MegaSpeed現任董事TAN Yong Pong（James Tan / 音譯「陳勇邦」或「陳永邦」）發聲明，稱會配合美國調查。

《香港01》發現，James Tan的生意版圖，遍佈中國大陸、香港、台灣、新加坡、馬來西亞，香港公司與娛樂、體育有關；台灣則涉足遊戲產業；馬來西亞公司是MegaSpeed子公司，與阿里巴巴有財務安排，進口巨額晶片，但曾被發現地址是舊店舖，科技園區內的晶片未拆封，當地政府正調查晶片流向。



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MegaSpeed International位於新加坡海洋金融中心（Ocean Financial Centre）的辦公室，《聯合早報》記者2026年11月到訪，無人受訪。（新加坡聯合早報圖片）

陳勇邦不在新加坡常住

MegaSpeed董事、股東為新加坡人TAN Yong Pong，當地華文媒體譯名為「陳勇邦」，英文名為James Tan。

黃仁勳婚外情及間諜門爆出後，新加坡《海峽時報》及法新社記者曾到MegaSpeed辦公室查詢，現場無人辦公、人去樓空。而英國廣播公司（BBC）記者曾到陳勇邦的登記住址，他的女性親戚應門，稱陳多年不在新加坡居住。

新加坡公司MegaSpeed董事長兼行政總裁TAN Yong Pong（音譯「陳勇邦」）發聲明，指公司會配合調查。（MegaSpeed網站）

陳勇邦11月12日以MegaSpeed主席兼行政總裁身份發聲明，表示公司已配合美國調查，全面盤點晶片，以核實公司符合美國出口管制法規。

新加坡內政部指，2025年2月已調查該公司，指黃樂是董事長兼行政總裁，接受警方調查時提供不實資訊，已禁止再次入境。

MegaSpeed董事長兼行政總裁TAN Yong Pong（James Tan / 音譯「陳勇邦」）。（James Tan Linkedin）

黃樂2023年轉移MegaSpeed股份予陳勇邦公司

新加坡政府指黃樂是主要控制人，而公司註冊則從2023年底起，股權全由陳勇邦持有。究竟陳勇邦是誰？《香港01》在新加坡、香港、中國大陸、台灣、馬來西亞多國查冊，追查他的生意軌迹。

MegaSpeed International Pte Ltd 🇸🇬 TAN Yong Pong任董事，黃樂為前董事、股東。 印尼🇮🇩、泰國🇹🇭、馬來西亞🇲🇾、澳洲🇦🇺、美國🇺🇸共擁有七間子公司。 Swiftdata Pte Ltd 🇸🇬 TAN Yong Pong任董事；控股MegaSpeed。 Monster Investment Private Limited 🇸🇬 登記地址為新加坡的共享辦公室。 Speedmatrix Sdn. Bhd 🇲🇾 MegaSpeed子公司，與阿里巴巴有財務安排，馬來西亞政府正調查晶片流向。《紐約時報》記者曾追蹤貨運地址，發現是破舊商店；美國官員找到仍在包裝內的晶片。 Atoms Entertainment Co., Limited 原子娛樂有限公司 🇭🇰 2016年成立。董事及股東為TAN Yong Pong、CHING Sy Jeng。 Moss Pond Holdings Limited 莫士伯控股有限公司 🇭🇰 2020年成立，TAN Yong Pong為股東，CHING Sy Jeng為股東兼董事。生意與運動代理有關；上海有同名公司。 運百體育發展（上海）有限公司 Sports 100 Development (Shanghai) Co., Ltd 🇨🇳 2017年成立，TAN Yong Pong於2021年成為董事兼法定代表人；從事科技推廣、體育賽事策劃。 遊戲怪獸股份有限公司 GAMONSTER Inc. 🇹🇼 TAN Yong Pong、TAN Yong Khin，各透過新加坡Monster Investment持股28.7%。

MegaSpeed五國有七子公司

陳勇邦在LinkedIn履歷中，有多國工作經歷，包括新加坡、中國大陸、香港，列出最早的工作經驗，是2005至2007年在香港擔任國企「中信國際電訊」（CITIC Telecom 1616）的媒體總經理，負責電訊商及政府機構的合作。

陳勇邦在新加坡至少註冊有三間公司——「Swiftdata」、「MegaSpeed」、「Monster Investment」，其中「Swiftdata」為「MegaSpeed」的控股公司，亦曾任多間公司董事，但已辭職或公司解散。

MegaSpeed在印尼、泰國、馬來西亞、澳洲、美國共擁有七間子公司。《香港01》早前報道，其印尼公司出口晶片和數據中心設備予黃樂的香港公司「VFO International」，而VFO曾與上海上市公司「利通電子」參股AI算力企業「上海九算迅維」。

2025年11月13日，路透社記者到新加坡公司Megaspeed的馬來西亞子公司Speedmatrix，位於柔佛州新山依斯干達公主城一個購物中心內的辦公室，不見有人辦公。（Kokkai Ng / 路透社）

馬來西亞公司Speedmatrix 與阿里巴巴有財務安排

而MegaSpeed位於馬來西亞的全資子公司「Speedmatrix」，則與中國互聯網巨頭阿里巴巴（Alibaba）有財務安排。新加坡《海峽時報》（The Straits Times）取得商業紀錄顯示，2024年6月Speedmatrix將其指定的資訊技術和網路設備、知識產權及相關權利，抵押給新加坡公司「Apex Enterprise Solutions (Singapore)」，若Speedmatrix未能履行某些合約義務，Apex將對這些資產擁有擔保權。Apex最終由阿里巴巴控股。

Speedmatrix於2024年2月成立後兩年，累積採購48億美元（約375億港元）先進人工智能設備，但《紐約時報》記者2025年根據Speedmatrix貨運紀錄上登記的地址，找到吉隆坡郊外一家破舊店面，門外招牌顯示為建築公司，店內空無一人。而Speedmatrix在柔佛州古來縣的士年納科技園（Sedenak Tech Park）設有數據中心，美國官員曾在此找到Megaspeed購買的晶片，仍裝在盒子內。

馬來西亞《南洋商報》報道，Speedmatrix成立不到一年，資產就達88.63億令吉（折合約170億港元），負債有89.62億令吉（約172億港元），稅後虧損超過1億令吉（約1.92億港元）。

馬來西亞投資貿易及工業部正聯同海關調查，Megaspeed旗下在馬來西亞的子公司Speedmatrix進口的AI晶片，是否存在未經許可再出口情況。多個傳媒的記者到柔佛州新山一座購物中心內Speedmatrix的辦公室，同樣不見員工蹤影。

新加坡數據中心公司MegaSpeed的馬來西亞全資子公司「Speedmatrix」，在柔佛州古來縣的士年納科技園（Sedenak Tech Park）設有數據中心，美國官員曾在此找到Megaspeed購買的晶片，仍裝在盒子內。圖為2025年6月科技園航拍。（JLand Group圖片）

香港兩公司與娛樂體育相關

至於香港公司，陳勇邦擁有兩間公司——「原子娛樂有限公司」（Atoms Entertainment Co., Limited）及「莫士伯控股有限公司」（Moss Pond Holdings Limited）。「原子娛樂」2016年成立，2019年起無提交周年申報表，遭公司註冊處申請除名，但公司於2026年反對。

「莫士伯」網站已刪除，公開資料顯示，生意與體育用品代理有關。上海亦有同名公司經營體育科技。

上海公司與體育科技相關

陳勇邦同時亦是「運百體育發展（上海）有限公司」（Sports 100 Development Shanghai）的法定代表人兼執行董事。公司從事科技推廣、體育賽事策劃。

台灣公司「遊戲怪獸」，是「移動怪獸」的大股東。（移動怪獸網站）

持台灣公司「遊戲怪獸」股份

陳勇邦亦是一間台灣公司的董事兼股東。陳勇邦的新加坡公司「Monster Investment」，持有台灣的「遊戲怪獸股份有限公司」（GAMONSTER Inc.）共57%的股份，他與另一名新加坡人TAN Yong Khin均代表「Monster Investment」擔任該公司董事。

「遊戲怪獸」同時參股「移動怪獸」（Mobimon），發行和開發手機遊戲。

2024年6月，黃仁勳與黃樂（Huang Le / Alice Huang）在台北聚會。（NetThunder LinkedIn）

新加坡數據中心公司MegaSpeed的其中一間澳洲子公司，註冊地址是維多利亞州西摩（Seymour）鎮的一個書報商店。（Melanie Burton / 路透社）

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