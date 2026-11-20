太子集團被指於柬埔寨經營詐騙園區，涉多宗跨國洗黑錢案件，美國財政部11月5日發布第三輪制裁名單，包含四名人士及41間公司，當中涉香港人及6間香港公司。

其中，被指是太子集團核心成員的邱用 （QIU Yong），在香港及澳門經營酒業生意，在港持有的六間公司均被制裁，包括兩間持牌放債公司。另外，邱用的私人助理、香港人趙夢瑤 （ZHAO Mengyao）亦被制裁。



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2026年11月，美國財政部針對太子集團施加第三輪制裁，名單包括（左起）太子集團核心成員邱用（QIU Yong）、香港人趙夢瑤（ZHAO Mengyao）、集團關聯人士龐偉志（Visal Pang），及高層陳波妻子何雨靜（HE Yujing)。（美國制裁文件）

美國財政部於11月5日，公布針對太子集團的第三輪制裁名單，涉四名人士及41間公司。被制裁的人士分別為邱用（QIU Yong，又稱丘用）、趙夢瑤 （ZHAO Mengyao，又稱ZHAO Amy）、龐偉志（Visal Pang，又稱PANG Weizhi）及何雨靜（HE Yujing)。當中邱用在港澳經營酒業，名下六間香港公司同被制裁；而趙夢瑤為香港人。

邱用被美國財政部指，是太子集團的核心成員 （key member），代表集團控制多家英屬處女群島（BVI）及香港註冊的公司，亦曾是陳志公司的員工，持有柬埔寨、中美洲島國聖盧西亞（Saint Lucia）和土耳其等多國護照。

邱用被指訪過持有的公司，為太子集團提供實質協助、贊助、金融、物質或技術支援，或提供商品或服務，以示支持。

邱用（又稱丘用，QIU Yong），柬埔寨及中美洲島國聖盧西亞（Saint Lucia）護照，在香港持有八間公司。圖為邱用2020年1月出席澳門寶龍酒業慈善春茗。（澳門正報圖片）

邱用名下14間公司被制裁，當中六間為香港公司，八間是BVI公司，所有涉事的香港公司，均由邱用以BVI公司持股。

被制裁的香港公司中，永寶物業按揭有限公司（Premium Financial Limited）、陽景財務有限公司（Solar Scape Financial Limited）為本港持牌放債人；欣豁有限公司（Glad Vast Limited）、欣閃有限公司（Glad Sparkle Limited ）及欣實有限公司（Glad Harvest Limited）則與葡萄酒產業相關。另有一間香港公司名為Direct Astute HK Limited。

美國財政部引述香港傳媒報道，指邱用在香港及澳門均有葡萄酒分銷和銷售業務，認為顯示了太子集團已涉足表面上合法的生意。

邱用有份投資的酒業公司，更曾租用尖沙咀漢口中心一個舖位，圖為2025年11月攝。（資料圖片／勞顯亮攝）

《香港01》於2025年11月已揭發，邱用與同涉太子集團、2025年首批被制裁的香港人周芸（ZHOU Yun / Sandy），同為被制裁公司「美迪信託（香港）有限公司」（Mighty Divine Trust (Hong Kong) Limited）的股東。邱用在港持有的公司於港澳兩地經營酒業，有公司成立初期，曾用過陳志間接持有的金巴利道68號5樓作註冊地址。邱用有份投資的酒業公司，更曾租用尖沙咀漢口中心一個舖位。

「美迪信託」股東、為邱用多間公司出任秘書的趙夢瑤，亦名列制裁名單。趙夢瑤持香港身份證及特區護照，她被美國財政部指，是邱用的私人助理，擔任多間邱用控制香港公司的秘書兼董事，為邱用提供了實質的協助、贊助等支援。

金巴利道68號由太子集團陳志的關聯公司擁有。（羅國輝攝）

《香港01》2025年11月的報道，亦揭發了趙夢瑤是邱用多間公司的秘書。邱用名下公司曾用的金巴利道68號的5樓地址，曾被一家名為「P」的餐廳申請食肆牌照，趙夢瑤於2025年5月，曾代此食肆申請酒牌續期及於報章刊登相關廣告。經營該餐廳的「智任（香港）有限公司」的董事、湖南人羅平華（Brendon Luo） 被指是太子集團詐騙園區主要投資者，於2026年6月被美國制裁。

柬埔寨籍中國人龐志偉，被美國財政部指是太子集團的關聯人士，被加入第三波制裁名單。（柬中時報）

另外兩名被制裁人士，龐志偉（Visal Pang / PANG Weizhi）是太子集團的關聯人士，他出生於浙江，有中國、柬埔寨國籍，與太子集團高層陳波（CHEN Bo）一同出任幾間柬埔寨公司的董事；何雨靜是陳波的妻子，她是四川人，擁中國、瓦努亞圖及柬埔寨國籍。二人分別持有11間及一間柬埔寨公司，均被列入制裁名單。

2026年6月23日，美國第二輪制裁太子集團相關人士及公司，公布制裁人士的相片。包括胡小偉（HU Xiaowei）、何浩銘（HO Ho Ming）、江嘉安（KONG Ka On）、李煇（LI Hui）、邱東（QIU Weiren）、代德文（DAI An）、方智振（FANG Zhizhen）、陳波（CHEN Bo）。（美國制裁文件）

太子集團高層陳波於2026年6月已被美國制裁，美國財政部於今波制裁，再加入11間由陳波控制的柬埔寨公司，又指2025年10月採取行動以來，陳波已將其位於東京的豪宅轉讓予何雨靜。

另外，太子集團高層代德文（Dai An）三間分別位於新加坡、毛里裘斯及馬來西亞的公司，太子集團財務總監李添（LI Thet）一間新加坡公司，亦被加入今波制裁名單。

2025年10月，美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，主腦陳志、管理財富的周芸等人亦被制裁。（美國財政部文件）

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