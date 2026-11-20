【寒冷天氣警告】天文台今日（20日）早上11時15分發出寒冷天氣警告，天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄。不少市民下午到九龍城街市準備打邊爐材料「圍爐取暖」，有菜檔表示生意額較平時升幾成，有市民指因天氣變冷，將一連兩日打邊爐，也有女士棄買打邊爐必吃的肥牛，將選購健康食材以管理身形。



寒冷天氣警告正生效，不少市民今午（20日）到街市購買火鍋材料。（梁鵬威攝）

天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄，新界地區最低氣溫更低於12度。寒冷天氣正適合打邊爐，不少市民今午（20日）便到街市購買火鍋材料。

菜檔︰今日生意額較平時升幾成

九龍城街市「明記蔬菜」負責人莊先生指，今日的生意額較平時升幾成，估計因市民買菜打邊爐有關。他表示，每逢天氣轉冷，以及寒冷天氣警告生效的日子，生意特別理想。

九龍城街市「明記蔬菜」負責人莊先生指，今日的生意額較平時升幾成。（梁鵬威攝）

市民將一連兩日打邊爐 不設預算上限

街上不少市民正拿着打邊爐材料，黎先生剛購買丸類等食材，正四處尋找肥牛，又稱將一連兩日打邊爐，不設預算上限，並笑說「天氣凍就唔厭㗎啦。」

寒冷天氣警告正生效，不少市民今午（20日）到街市購買火鍋材料。（梁鵬威攝）

女士因「好肥呀」棄買肥牛 改買健康食材管理身形

九龍城街坊吳女士買了丸類和蔬菜等食材。她表示原本打算買肥牛，但最終「因為好肥呀」打消了念頭。記者原本以為她意思是肥牛的脂肪多，遂反問是否肥牛的質素不佳，豈料她的正確意思是自己的身形太肥，所以選擇購買健康的食材打邊爐。

吳女士又指，自從九龍城展開市區重建後，街上商戶的數量銳減，或因店舖之間競爭減少，餸菜價錢隨之上升，街坊若要購買便宜食材，需要轉到土瓜灣等地區。