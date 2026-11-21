政府計劃修訂《競爭條例》，將樓宇維修工程的「圍標」行為刑事化。商務及經濟發展局局長丘應樺今早（21日）出席電視節目時表示，當局正與律政司緊鑼密鼓進行條例修改工作，計劃於今年內諮詢業界，目標在明年四月將修訂草案提交立法會審議，全力爭取在今屆政府任期內通過並落實。他承認距離目標只剩不足半年時間，審議挑戰很大，但會盡快推進工作。他又指，不排除吹哨者寬待機制加入的可能性。



2026年4月5日，大埔宏福苑。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

不傾向吹哨者寬待機制全部普及化 將諮詢意見

政府擬將「圍標」行為刑事化，丘應樺指計劃於今年內諮詢業界，目標在明年四月將修訂草案提交立法會審議，全力爭取在今屆政府任期內通過並落實。

針對大律師公會關注修例會否引入民事程序中的「寬待條款」，讓首名「吹哨者」獲豁免起訴，丘應樺指，競委會早前已表明有關做法存在難度，當局目前不傾向將寬待機制全部普及化至刑事檢控中，但亦不排除加入的可能性，會再作詳細考慮並諮詢律政司及業界意見。

他解釋，現行刑事法例下警方已具備酌情決定權，並非完全沒有機制，加上調查案件不一定依賴吹哨人，執法部門有許多其他途徑蒐集證據提出檢控。

樓宇維修問題備受社會關注。（資料圖片／李澤彤攝）

新修訂將刑事與民事雙軌制並行

丘應樺又指，修例核心是將樓宇維修圍標刑事化，並會加入《有組織及嚴重罪行條例》及《廉政公署條例》共同搜證，允許執法部門從多角度調查，以克服舉證門檻高及搜證困難的問題。

他強調，新修訂將採取刑事與民事雙軌並行，刑事基本罰款額由1,000萬港元起，最高可判處違法期間利潤的三倍，或整體營運額的50%，並設監禁刑罰；若因搜證困難未能刑事起訴，亦可退而求其次進行民事起訴。

民事罰則亦會同步加強，最高罰款達800萬港元、沒收違法商業得益的兩倍，或違法期間最多3個年度本地營業額的30%，以3年為限，同時會延長取消董事資格的期限，關聯公司亦會被連帶檢控。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片／陳葦慈攝）

不排除樓宇維修以外範疇圍標行為刑事化

今次刑事化修訂僅針對樓宇維修工程，丘應樺解釋指，由於大廈維修圍標情況嚴重，必須針對性地盡快修例，而其他範疇的圍標仍有現行民事法應對。當局需在打擊嚴重事件與顧及整體營商環境之間取得平衡，但亦不排除日後就其他範疇作出修訂。

此外，對於跨部門「聯合特遣隊」未來的人手及資源，他表示政府必須量入為出，會先以現有資源應付，待實際運作體現需求後再適當申請增撥公帑。

至於民政及青年事務局在諮詢後決定暫不推行「授權票上限」改革，外界憂慮圍標集團或會繼續透過控制授權票影響採購。丘應樺對此表示並不擔心，指出政府正從多方面建立防線，包括特遣隊及民政事務總署有權以「風險為本」原則，主動派員直接列席業主立案法團會議；修例後監管範圍亦將直接針對顧問公司的聘用，若涉不法行為即屬刑事罪行，配合「白名單」機制為法團揀選顧問公司提供充足資訊，相信不會有太大空間讓不法分子作出違法行為。