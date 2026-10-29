報告指無證據黃碧嬌涉圍標　宏福居民盼執法機構未來交代調查進度

政府今日（29日）公布宏福苑火災獨立委員會調查報告，當中提到沒有證據顯示黃碧嬌參與圍標活動或反競爭行為，如牽涉不當行為，執法機構會調查。有宏福苑居民表示，希望執法部門能交代調查進度，包括有否邀請黃碧嬌協助調查，以及她有否應邀等。



政府今日（29日）公布獨立委員會宏福苑火災調查報告，特首李家超和多名官員於記者會向全港市民鞠躬道歉。一眾宏福苑居民聚在一齊觀看記者會。（林子慰攝）

遺屬盼黃碧嬌現身交代 政府部門也要改革「卸膊文化」

在大火中喪妻的宏泰閣居民葉家駒說，除了執法部門交代調查進度外，亦希望黃碧嬌能現身交代，「佢應該要有機會自己出嚟解釋返，佢有冇（涉及圍標），唔好俾我哋（居民）誤會」。

對於調查報告中提及多項改革，葉家駒認為有關措施僅針對宏福苑大火的問題，「但宏福苑只係冰山一角，係咪解決咗呢一角，就可以令到其他屋苑問題解決？」他認為，政府應改革體制中「卸膊文化」，每個部門都應認真肩負責任，「諗下有咩關佢事，而唔係去諗唔關佢事」。

在大火中喪母、兩名家傭離世的李國鴻則強調，政府若想解決問題，最重要是正視市民投訴，收到投訴後應即時處理。

宏福苑遺屬葉家駒（左）和李國鴻（右）。（林子慰攝）

另外，政府提出成立樓宇管制組取代房屋局獨立審查組，以及成立樓宇維修支援及服務局取代市建局招標妥計劃，後者長遠將以自負盈虧的模式營運。葉家駒擔憂自負盈虧將導致公營機構作用有限，無法解決問題。