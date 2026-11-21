香港賽馬會慈善信託基金於2017年策劃及捐助「賽馬會童亮計劃」，至今審批撥捐超過8億1,300萬港元推行，透過融合醫護、教育和社福三大範疇的跨專業協作模式，為基層家庭幼兒在教育、家庭及身心健康方面提供支援。



計劃周五（20日）舉辦「跨界童亮十載・童創豐盛社區」活動，分享計劃推行至今的實證數據及成果。勞工及福利局局長孫玉菡、香港賽馬會董事霍啟剛，以及逾200名來自學術界、教育界、醫護界、社福界及社區夥伴的代表出席活動。



香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（前排中）、香港賽馬會董事霍啟剛（前排右三）及其他嘉賓出席「賽馬會童亮計劃 － 跨界童亮十載 • 童創豐盛社區」活動。（香港賽馬會提供）

「賽馬會童亮計劃 － 跨界童亮十載 • 童創豐盛社區」活動吸引了超過200名來自學術界、教育界、醫護界、社福界及社區夥伴的代表參與。（香港賽馬會提供）

「賽馬會童亮計劃」以兒童及社區為本，在九龍城、深水埗、沙田、屯門、元朗及大埔六個地區設立「賽馬會童亮館」，推行全港首個專為六歲以下兒童而設的一站式、非標籤化、與兒童共創的社區服務模式，提供涵蓋學校、家庭及社區層面的跨專業支援。計劃推行至今近十年，已惠及超過70,000名六歲以下兒童及其家庭，並為約14,000名兒童提供深入支援；同時惠及1,500名教育及社福專業人員，以及協助134所幼稚園改善學習環境。

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡於「賽馬會童亮計劃 － 跨界童亮十載 • 童創豐盛社區」活動中致辭。（香港賽馬會提供）

馬會董事霍啟剛於「賽馬會童亮計劃 － 跨界童亮十載 • 童創豐盛社區」活動中致辭。（香港賽馬會提供）

香港賽馬會董事霍啟剛於活動致辭時表示，「賽馬會童亮計劃」的成果展現跨界別協作的力量，亦印證及早介入對兒童成長的重要性。他指出，馬會希望社會各界繼續同心協力，支持計劃提供優質、普及的兒童支援服務，並藉此配合特區政府五年規劃中有關及早預防、家庭支援及提升家庭韌力等方向，協助完善本港的兒童及家庭支援體系。

馬會董事霍啟剛（中）在馬會慈善事務部主管（教育；青年）應鳳秀（左）陪同下，聽取工作人員介紹「賽馬會童亮計劃」活動套裝。（香港賽馬會提供）

計劃結果顯示，加強家庭、學校及社區之間的連結，並促進教育、醫護及社福界別的跨專業協作，有助建立更全面的兒童支援系統，促進兒童正向發展。此外，計劃數據亦指出，讓兒童積極參與，聆聽及回應他們的意見，有助優化項目設計及服務實踐，並促進兒童及家庭友善社區發展。

「賽馬會童亮計劃」匯聚跨界別專業力量，以兒童及社區為本，積極推動建設兒童友善社區。（香港賽馬會提供）

「賽馬會童亮計劃」匯聚跨界別專業力量，以兒童及社區為本，積極推動建設兒童友善社區。（香港賽馬會提供）

除「賽馬會童亮計劃」外，馬會亦支持一系列涵蓋幼兒不同成長階段的項目，包括旨在及早識別和介入支援有需要嬰幼兒及家庭的「賽馬會童萌計劃」，以及旨在提升三歲以下幼兒照顧及教育服務質素的「賽馬會幼兒『喜步』計劃」，以配合政府近年《施政報告》中加強支援兒童及家庭的政策方向。而馬會於2025/26年度回饋社會共393億港元，當中包括透過稅款及獎券基金撥款向特區政府貢獻307億港元，以及已審批慈善捐款86億港元。