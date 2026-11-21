車CAM直擊｜屯門公路貨物飛脫墮地後車險中招 網民：真係想謀殺

網上流傳車cam片段，顯示昨日（18日）晚上時份，片主駕車沿屯門公路深井段往屯門方向行駛。當駛至近深井村時，前方一輛貨車上疑有板狀物件未有綁穩，先翻起移位並擱在車尾，其後更凌空飛墮地上。幸片主與前車保持一段距離，目睹物件飛脫時立即減速慢駛，成功繞過障礙物離開，才未有釀成意外。片段引起網民熱議，直斥貨車司機做法極度危險，留言怒轟：「呢啲pk唔好放過佢，累人累物」、「真係想謀殺啊」。

將軍澳廣場天降垃圾桶跌正途人身旁 目擊者：唔夠一米就中

將軍澳今日（19日）發生高空墮物案。網上流傳一段車Cam片段，顯示事發於傍晚約5時04分，將軍澳廣場近停車場入口，一名身穿淺色上衣、牛仔褲及背著深色背包的男途人正沿行人路通道步行，一個垃圾桶突然「從天而降」，正正跌於該名男途人身旁，場面驚險。

垃圾桶跌落地面後，在地上翻滾彈開。男途人見狀並未停下，繼續向前走離現場。帖主在社交平台發文形容事件驚險，指男途人「爭唔夠一米就中」，並對垃圾桶為何會從該處墮下感到費解。

元朗擊壤路5惡煞暗角衝出 持高爾夫球棍及磚追截私家車

網上流傳一段影片，一輛白色私家車駛經元朗擊壤路巴士總站時，遭5名男子持高爾夫球棍及硬物衝出追截，私家車左轉一度駛走，兜圈折返時再被擲擊，最後車輛在擊壤路逆線加速離去。片主為免被殃及，叮囑同伴「唔好落車，鎖門！」

方力申渡海泳至澳門｜下午5時半到終點 8小時37分24秒破紀錄完成

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，料游足9小時，為有特殊需要的小朋友籌款。

方力申在下午5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。而慈善游至今籌得超過800萬元。

好人好事｜元朗牡丹街壞車堵路數男合力推 目擊者：救返成個交通

今日（19日）Threads瘋傳一則「救返成個交通」帖文，可見一輛白色七人車駛至元朗牡丹街時，疑故障停滯路中，一度令整條街擠塞，尾隨車輛均不斷響咹示意，疑似涉事女司機則在路邊打電話求助，稱「突然間著唔到車呀‥‥‥死咗火呀！」事後有貨車司機下車了解。

片段可見，其後有數名男子上前施援，在路旁與車流之間合力推車，將故障車輛推前左轉入合財街方向，騰出路面空間，現場交通即得以紓緩，尾隨的多輛私家車、客貨車、貨車陸續駛過。帖主表示，「成條街塞晒！好彩貨車阿叔落車幫手推車，救返成個交通！」

天氣｜天文台：中午市區氣溫約20度 下周中期又降溫 最低約16度

乾燥的東北季候風正影響廣東，本港氣溫清涼。截至中午約12時，市區氣溫約20.6度，天文台預測，下午部分時間有陽光及非常乾燥。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至百分之四十左右。今晚大致多雲。吹和緩至清勁東北風。

展望未來一兩日大致多雲，風勢頗大，氣溫略為回升。下週中期轉吹偏北風，氣溫下降及有幾陣雨。

日本北海道及東北地區迎暴風雪影響交通 福島縣降雪45厘米

一股強勁的寒流正席捲日本，在11月21日開始的三日小長假前夕，為日本大部分地區帶來大雪、強風和低溫。氣象廳警告稱，隨着日本海沿岸地區持續降雪和暴雨至11月22日上午，道路狀況危險，可能發生山泥傾瀉和交通中斷。據日本氣象協會預測，21日，北海道和東北地區將出現降雪和暴風雪，截至同日上午10時，福島縣豬苗代在過去24小時降雪45厘米。

警搗觀塘紅磡工廈詐騙中心檢貓池機 破百宗案拘123人 涉$6800萬

今年首三季，警方錄得近一萬宗電話騙案，佔整體詐騙案三成；同時警方在今年8月錄得有記錄以來單月份最多電話騙案，達到2000宗，涉款港幣19億元。警方留意到近日有騙徒假扮零售商和購物平台的物流公司及客服，以互聯網打出的網路電話扮固網電話，令市民誤墮騙局。警方11月展開代號「石階」行動，打擊電話騙案及洗黑錢活動，搗破詐騙電話操作中心及詐騙電話中轉中心，一共偵破108宗案件，並以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕95男28女（14至75歲），涉款約6,800萬元。