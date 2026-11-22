傳統名校喇沙書院昨日（21日）舉行2027/28學年中一入學簡介講座，該校新學年將提供76個中一自行分配學額，自行分配學位收生準則包括操行、校內學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單和名次等，佔60%；學生的面試表現則佔40%。



校長梁浩然透露，面試分兩輪，所有申請者均獲首輪面試機會，面試將於明年1月中旬於校內進行，會以電郵通知時間。他指，首輪面試主要由中、英文科組的教師負責，申請者要展現良好的粵語和英語口語溝通表達能力，表現優異者將於1月下旬至2月進入由校監和校長主持的第二輪面試。



傳統名校喇沙書院於11月21日舉行2027/28學年中一入學簡介講座及校園導賞。（喇沙書院提供）

新學年提供76個中一自行分配學額

位於九龍城區的英中男校喇沙書院昨舉行下一學年中一入學簡介講座，學生可透過「自行分配學位」或「統一派位」申請入學，該校將於2027/28學年提供76個中一自行分配學額。其自行分配學位收生準則包括操行、校內學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單和名次等，佔60%；學生面試表現則佔40%。

設兩輪面試 着重英粵口語表達

校長梁浩然透露，「自行分配學位」的面試會分兩輪，所有申請者均獲首輪面試機會，面試將於明年1月中旬進行，學校會透過電郵通知申請者面試的時間。他又說，自行分配學位的面試將以面對面的形式於學校進行，不設筆試。

他提到，首輪面試主要由中文和英文科組的教師負責，申請者需於面試期間展現良好的粵語和英語口語溝通表達能力，表現優異者將於1月下旬至2月進入由校監和校長主持的第二輪面試。

明年3.31通知正取學生及其家長

喇沙書院的自行分配學位申請日期為明年1月4日至18日，有意為子女報名的家長可以紙本方式，或透過「中一派位電子平台」遞交申請，並須填寫喇沙書院網上申請表格。如學生已獲納入自行分配學位之正取學生名單當中，該校會於明年3月31日通知學生及家長，教育局亦將於明年7月6日公布派位結果。