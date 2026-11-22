香港電台年度青年項目「太陽計劃」今年以「文旅小記者」為主題，共有來自77間中學的106名學生參與，他們早前於6至7月完成培訓工作坊，並由廣播處長關婉儀率領赴深圳前海及新疆考察。港台昨日（21日）安排其中70名參加者到訪香港迪士尼樂園度假區，與不同崗位的演藝人員交流，有參加者說從中既對演藝行業加深了解，也啟發他思考未來學習及發展路向。港台表示，未來將繼續為計劃參加者舉辦多元延伸活動，協助青年建立自信及發揮潛能。



香港電台於11月21日安排約70名「太陽計劃 2026」參加者到訪香港迪士尼樂園度假區，與不同崗位的演藝人員交流。（香港電台提供）

70學生訪迪士尼與演藝人員交流

香港電台於11月21日安排約70名「太陽計劃2026」參加者到訪香港迪士尼樂園度假區，活動期間，香港迪士尼樂園度假區娛樂事務部製作總監虞楟聯同部門演藝人員，分享舞台製作、演出、項目策劃及賓客服務等日常工作，講解團隊如何憑藉創意、專業精神與緊密協作，為賓客帶來難忘體驗。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務部製作總監虞楟聯同部門演藝人員分享舞台製作、演出、項目策劃及賓客服務等日常工作。（香港電台提供）

英華書院參加者：啟發思考未來發展

其中一位來自英華書院的參加者陸進銘說，活動讓他跟其他參加者走出課堂，認識不同專業，也從中了解到精彩演出的背後，有賴各方緊密合作、精心籌劃及反覆練習。他說，交流加深了他對創意及演藝行業的認識，亦啟發他思考未來的學習和發展路向。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務部製作總監虞楟聯同部門演藝人員分享舞台製作、演出、項目策劃及賓客服務等日常工作。（香港電台提供）

106名學生參與今年太陽計劃 赴深圳前海及新疆考察

太陽計劃屬香港電台年度青年項目，今年活動以「文旅小記者」為主題，共有來自77間中學的106名學生參與。港台指，106名學生早前於6至7月完成培訓工作坊，並由廣播處長關婉儀率領赴深圳前海及新疆考察。港台又說，未來將繼續為計劃參加者舉辦多元延伸活動，協助青年建立自信及發揮潛能。

相關項目由港台、香港中華文化發展聯合會主辦，保華基金會贊助，並獲「民青局青年內地交流資助計劃」資助。