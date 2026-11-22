70名中學生訪迪士尼與演藝人員交流 港台：續辦活動助青年發展
撰文：梁家俊
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香港電台年度青年項目「太陽計劃」今年以「文旅小記者」為主題，共有來自77間中學的106名學生參與，他們早前於6至7月完成培訓工作坊，並由廣播處長關婉儀率領赴深圳前海及新疆考察。港台昨日（21日）安排其中70名參加者到訪香港迪士尼樂園度假區，與不同崗位的演藝人員交流，有參加者說從中既對演藝行業加深了解，也啟發他思考未來學習及發展路向。港台表示，未來將繼續為計劃參加者舉辦多元延伸活動，協助青年建立自信及發揮潛能。
70學生訪迪士尼與演藝人員交流
香港電台於11月21日安排約70名「太陽計劃2026」參加者到訪香港迪士尼樂園度假區，活動期間，香港迪士尼樂園度假區娛樂事務部製作總監虞楟聯同部門演藝人員，分享舞台製作、演出、項目策劃及賓客服務等日常工作，講解團隊如何憑藉創意、專業精神與緊密協作，為賓客帶來難忘體驗。
英華書院參加者：啟發思考未來發展
其中一位來自英華書院的參加者陸進銘說，活動讓他跟其他參加者走出課堂，認識不同專業，也從中了解到精彩演出的背後，有賴各方緊密合作、精心籌劃及反覆練習。他說，交流加深了他對創意及演藝行業的認識，亦啟發他思考未來的學習和發展路向。
106名學生參與今年太陽計劃 赴深圳前海及新疆考察
太陽計劃屬香港電台年度青年項目，今年活動以「文旅小記者」為主題，共有來自77間中學的106名學生參與。港台指，106名學生早前於6至7月完成培訓工作坊，並由廣播處長關婉儀率領赴深圳前海及新疆考察。港台又說，未來將繼續為計劃參加者舉辦多元延伸活動，協助青年建立自信及發揮潛能。
相關項目由港台、香港中華文化發展聯合會主辦，保華基金會贊助，並獲「民青局青年內地交流資助計劃」資助。