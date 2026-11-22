返工返到懷疑人生？位於荃灣的南豐紗廠今日（22日）舉辦第一屆「格蘭披治打工仔反枱大賽（荃灣站）」，盼讓參加者到場「反枱」宣洩工作壓力，賽事名額早早爆滿。有從事建造業的參賽者為尊重賽事，特意身穿恤衫、西褲上場，事前更向AI尋求攻略，最終取得分組賽第三名；又有全場最低分的參賽者自嘲「反枱」不成，工作壓力不算大、屬「心理健康」。



活動策展人於賽後向《香港01》表示，盼活動能令更多人關注情緒健康，「係咪玩完就無晒返工煩惱？一定唔係，但起碼周末都會搵到啲時間開心吓、輕鬆吓。」



參賽者穿過「辦公室大門」，準備參與第一屆「格蘭披治打工仔反枱大賽（荃灣站）」。（任葆穎攝）

由紙皮製成的辦公桌上擺放熒幕、文件夾和計數機等物品，參賽者要反枱將所有辦公室物品「反飛」出去。（任葆穎攝）

由紙皮製成的辦公桌上擺放熒幕、文件夾和計數機等物品，參賽者要反枱將所有辦公室物品「反飛」出去。（任葆穎攝）

由紙皮製成的辦公桌上擺放熒幕、文件夾和計數機等物品，參賽者要反枱將所有辦公室物品「反飛」出去。（任葆穎攝）

穿過「辦公室大門」齊反枱 物件飛愈遠分數愈高

荃灣的南豐紗廠今日（22日）舉辦第一屆「格蘭披治打工仔反枱大賽（荃灣站）」，盼讓參加者到場「反枱」宣洩工作壓力，今日活動分為四個組別，每組別有接近20人參與，名額提前一日已滿。

參賽者穿過「辦公室大門」，走到由紙皮製成的辦公桌前，擺放好桌上熒幕、文件夾和計數機等物品後，一下子將所有辦公室物品「反飛」出去。桌前鋪上計分地氈，分為5至30分的得分區域，當物件飛得遠，分數愈高。

從事建造業的參賽者馮先生，特意穿上恤衫西褲到場。（任葆穎攝）

地盤工恤衫西褲上陣 事前向AI求反枱攻略

從事建造業的參賽者馮先生介紹自己時自言是「地盤佬」，今日特意穿上恤衫西褲到場參賽。他指，過往甚少同類型的比賽，適逢近日空閒，便和朋友一同報名參加，「（返工）壓力一定有，宣洩吓都好」。

他又笑稱，比賽前曾向AI尋求反枱攻略，形容要「腰馬合一」、拿捏好反枱角度高低，最終取得參賽組別第三名，對成績感到滿意，「不枉我有少少裝扮咁過嚟」。他希望下次繼續參與，認為活動有趣，獎品又吸引。

全場得分最低 自嘲「我心理真係好健康」

羅小姐從事電子商貿，她認為「反枱」大賽能反映打工仔的心理狀態，因此報名參與，最終取得25分全場最低分，自嘲「我心理真係好健康」、上班壓力不大。她同樣希望下次再參與，認為活動既可以宣洩情緒，又好玩。

少時機舖「反枱」 現時「反真枱」

從事IT行業的陳先生，與在銀行工作的袁小姐一起參與。陳先生憶述，以前在遊戲機鋪玩「反枱」機，最近得知能夠「反真枱」，於是報名參加。雖然該模擬辦公桌以紙皮製成，但二人均認為比想像中重，事前也沒練習過，最終分別取得65分及75分，認為成績尚可接受。

他們認為，活動有助宣洩壓力，笑言「喺香港返工邊個唔大壓力?」又稱看見有參賽者將整張枱拋高，把物品扔得很遠，希望仔細研究策略，下次再戰。

「世界之約」總策展人盧樂謙說，「最想見到參加者開心玩一次，係咪玩完就無晒返工煩惱？一定唔係，但起碼周末都會搵到啲時間開心吓、輕鬆吓。」（任葆穎攝）

策展人盼以「反枱」介入 喚大眾關注情緒

今次活動由南豐紗廠主辦，協助策劃的「世界之約」總策展人盧樂謙說，策劃方一直舉辦與情緒相關的活動，認為不少人避談情緒，盼透過「反枱大賽」作為介入點，喚來更多人關注，甚或是參與其他情緒訓練活動，學習應付工作壓力。

他指，「反枱」靈感則源自於電影和媒體情節，「有時好嬲，想不如扔走晒啲嘢」，希望今次打工仔藉着「反枱」宣洩壓力，「推開晒啲嘢唔好諗、唔好理」，他又認為觀眾反應合乎預期。

最想見到參加者開心玩一次，係咪玩完就無晒返工煩惱？一定唔係，但起碼周末都會搵到啲時間開心吓、輕鬆吓。 「世界之約」總策展人盧樂謙

盧樂謙表示，未來打算在啟德、中上環和灣仔等不同區域舉行，亦分開不同職業和工作模式讓各個社群參與，例如秘書、斜槓族（Slasher）、建造業等。每站三甲都有機會參與下一站活動，最後將會有總決賽，共同參與「反枱大賽」。