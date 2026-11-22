全球歷來累積獎金最高的賽駒、兩屆香港馬王「浪漫勇士」早前宣布退役，今（22日）香港賽馬會在沙田馬場為其舉行榮休歡送儀式，大批馬迷到場送別。有夫妻檔馬迷每一次「浪漫勇士」在港比賽都會親身到場支持，甚至試過遠赴日本同沙特阿拉伯為其打氣，形容這匹世界級的賽駒有「真正勇士的精神」。



馬主劉栢輝衷心感謝所有支持「浪漫勇士」的馬迷，會好好珍惜「浪漫勇士」帶來的歡樂和回憶，希望牠能在澳洲悉尼開心過退休生活，自己將來亦會到澳洲探望。



香港賽馬會今（22日）在沙田馬場為兩屆馬王「浪漫勇士」舉行榮休歡送儀式，大批馬迷到場送別。（方承恩攝）

香港賽馬會今（22日）在沙田馬場為兩屆馬王「浪漫勇士」舉行榮休歡送儀式，大批馬迷到場送別。（方承恩攝）

馬主劉栢輝表示衷心感謝所有支持「浪漫勇士」的馬迷，會好好珍惜愛駒帶來的歡樂和回憶。（方承恩攝）

大批馬迷到場送別

全球歷來累積獎金最高的賽駒、兩屆馬王「浪漫勇士」早前宣布退役，今（22日）香港賽馬會在沙田馬場為其舉行榮休歡送儀式，大批馬迷到場送別，馬主劉栢輝、 練馬師沈集成、騎師麥道朗、馬會主席廖長江、 行政總裁應家柏等亦有出席向其告別。

服役期間贏15場一級賽冠軍 累積獎金逾2.88億港元

兩屆馬王「浪漫勇士」在服役期間合共贏得15場一級賽冠軍，是歷來勝出最多一級賽的香港賽駒，累積獎金逾2.88億港元，高踞全球賽駒累積獎金榜首位。其左前腿曾於去年五月手術植入螺絲，復出後雖取得六連勝佳績，但再次出現腳部問題，經評估後馬主劉栢輝與練馬師沈集成決定讓它退役休養。

香港賽馬會今（22日）在沙田馬場為兩屆馬王「浪漫勇士」舉行榮休歡送儀式，馬主劉栢輝、 練馬師沈集成、騎師麥道朗、馬會主席廖長江、 行政總裁應家柏等亦有出席向其告別。（方承恩攝）

香港賽馬會今（22日）在沙田馬場為兩屆馬王「浪漫勇士」舉行榮休歡送儀式，馬主劉栢輝、 練馬師沈集成、騎師麥道朗、馬會主席廖長江、 行政總裁應家柏等亦有出席向其告別。（方承恩攝）

有夫妻檔馬迷每一次「浪漫勇士」在港比賽都會陳親身到場支持，甚至試過遠赴日本同沙特阿拉伯為其打氣。（方承恩攝）

夫妻檔馬迷到場送別 曾遠赴外地為「浪漫勇士」打氣

陳小姐和丈夫王先生今日帶同「浪漫勇士」的應援公仔到場，陳小姐說數年前看「浪漫勇士」和「金槍六十」同場競技，自此成為「浪漫勇士」的「擁躉」，及後「浪漫勇士」每一次在港比賽，陳小姐都會親身到場支持，甚至試過遠赴日本同沙特阿拉伯為其打氣。

陳小姐續說，「浪漫勇士」起初跑短途賽出身，後期挑戰跑長途賽也能適應，形容這匹世界級的賽駒不屈不撓，不願服輸並不斷去挑戰更高的成就，有「真正勇士的精神」，感激「浪漫勇士」幾年來貢獻了不少精彩時光予一眾馬迷，希望牠到澳洲後可以健健康康地繼續生活。

陳小姐的丈夫王先生四年前被太太感染，成為馬迷兼「浪漫勇士」粉絲，他也說感謝「浪漫勇士」帶給馬迷眾多精彩的賽事，看到「浪漫勇士」遠赴其他地方奪冠，作為香港人亦覺驕傲。

馬迷陳小姐感激「浪漫勇士」貢獻了不少精彩時光予眾馬迷，希望它到澳洲後可以健健康康地繼續生活。（方承恩攝）

馬主難忘香港馬迷東京冒雨為「浪漫勇士」打氣

馬主劉栢輝表示，對今日到場馬迷的熱烈歡呼感到開心，並衷心感謝所有支持「浪漫勇士」的馬迷，特別遠赴沙特、阿聯酋等外國的應援的馬迷。令他印象最深刻的一次，為24年「浪漫勇士」在日本東京競馬場出戰並勝出一級賽安田紀念賽，劉栢輝指當日現場落大雨，不少香港馬迷身穿雨衣，在看台上以廣東話吶喊「加油」為愛駒打氣，令他非常感動。

劉栢輝表示無法用任何詞語形容「浪漫勇士」的成就，其交出的成績已經實現了自己心目中的期望，會好好珍惜愛駒帶來的歡樂和回憶，希望它能在澳洲悉尼開心過退休生活，自己將來亦會到澳洲探望。

12.13最後一次在港公開亮相

「浪漫勇士」將於12月13日浪琴香港國際賽事日在沙田馬場作最後一次在港公開亮相，其後這匹在香港賽馬史上寫下傳奇的名駒將獲安排送往澳洲悉尼，安享退役生活。

更多現場情況：



+ 6

馬主劉栢輝表示衷心感謝所有支持「浪漫勇士」的馬迷，會好好珍惜愛駒帶來的歡樂和回憶。（方承恩攝）

馬主劉栢輝表示衷心感謝所有支持「浪漫勇士」的馬迷，會好好珍惜愛駒帶來的歡樂和回憶。（方承恩攝）