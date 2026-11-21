【香港賽馬會／浪漫勇士】兩屆香港馬王、全球歷來累積獎金最高的賽駒「浪漫勇士」即將退役。馬會今日（21日）公布，明日（22日）在沙田馬場舉行榮休歡送儀式，讓各界向這匹世界級馬王致敬，預告牠將於浪琴香港國際賽事日（12月13日）在沙田馬場最後一次在港公開亮相，其後前往澳洲展開退休生活。



馬會公布，11月22日在沙田馬場為「浪漫勇士」舉行榮休歡送儀式，讓各界向這匹世界級馬王致敬。（馬會提供圖片）

「浪漫勇士」告別賽場，練馬師沈集成難掩不捨之情。（馬會提供圖片）

「浪漫勇士」逾2.88億累積獎金 高踞全球賽駒獎金榜首位

香港賽馬會今日（21日）公布，「浪漫勇士」在服役期間合共贏得15場一級賽冠軍，是歷來勝出最多一級賽的香港賽駒，累積獎金逾2.88億港元，高踞全球賽駒累積獎金榜首位，明日（22日）將在沙田馬場為「浪漫勇士」舉行榮休歡送儀式。

馬主劉栢輝︰「浪漫勇士」成就彰顯香港賽馬運動世界級水平

馬主劉栢輝表示，「浪漫勇士」的成就彰顯香港賽馬運動的世界級水平，更進一步提升香港在全球馬壇的領導地位，又指當初為馬兒命名時，「浪漫」寄託他對退休生活的憧憬，「勇士」則寓意馬兒勇敢無畏。

馬主劉栢輝（中）表示，「浪漫勇士」的成就彰顯香港賽馬運動的世界級水平。（馬會提供圖片）

練馬師沈集成︰欣賞「浪漫勇士」始終保持爭勝的決心

「浪漫勇士」出自香港國際馬匹拍賣會。練馬師沈集成表示，當年在拍賣會上一眼相中這匹形態出眾的賽駒，回顧「浪漫勇士」多年來的表現，他欣賞「浪漫勇士」面對不同環境及挑戰時，始終保持爭勝的決心。

「浪漫勇士」最後一次在港公開亮相為12月13日

馬會表示，明日的榮休歡送儀式上，「浪漫勇士」將與幕後團隊一同亮相，與廣大馬迷見面，感謝他們一直以來對這匹冠軍級佳駟的鼎力支持，並預告「浪漫勇士」將在浪琴香港國際賽事日（12月13日），於沙田馬場最後一次在港公開亮相，然後前往澳洲展開退休生活。