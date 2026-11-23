精神病或伴隨社交認知功能受損，令患者社交有困難，青山醫院過往提供的社交認知訓練，多靠影片進行，對患者而言較沉悶；院方於今年開始利用虛擬實境（VR）進行相關訓練，當患者戴上VR眼鏡，便可於不同的模擬社交情境中，與高度像真的模擬人物互動，學習觀察及分辨他人的情緒與微表情，同時學習區分客觀事實與主觀猜測，提升社交認知技巧。



雙相情緒病患者Franco說，接受VR社交認知訓練後，自覺頭腦變得清晰，學會凡事「實事求是」，面對突發社交情況不再隨便猜測或妄下定論，會先觀察證據、理清思緒，減少負面情緒。



青山醫院今年起提供虛擬實境社交認知訓練，當中模擬不同情緒的表情及社交情境互動，讓精神病患者可以沉浸式學習及運用不同社交認知技巧。（林子慰攝）

透過佩戴VR眼鏡，患者可置身於高像真度的「安全練習場」中反覆練習，觀察高興、悲哀、憤怒、害怕、羞愧、厭惡及驚訝7大情緒的微表情變化。（林子慰攝）

患者社交「晶片」運作受損 有系統化訓練助修復

青山醫院副顧問醫生（兒童及青少年精神科）黎鎮麟指，精神病患者猶如大腦負責處理社交訊息的「晶片」運作受損，容易錯判不同人際關係情景或他人行為，又或不懂社交潛規則，較難接受他人意見，以致在現實社交面對很多困難。

他續指，社交認知主要包含「情緒知覺」、「心智解讀」及「歸因風格」三大範疇。情緒知覺是指透過他人的面部表情、語氣及身體語言推測對方情緒的能力；心智解讀則是易地而處，理解他人想法、意圖與感受的能力；至於歸因風格，就是分析日常及社交事件成因的傾向。

黎強調，藥物治療雖能助精神病患者穩定情緒或改善專注力，但對其提升社交認知的幫助較為間接，必須配合系統化訓練才能有效修復患者的社交「晶片」。

青山醫院今年起提供虛擬實境社交認知訓練，當中模擬不同情緒的表情及社交情境互動，讓精神病患者可以沉浸式學習及運動不同社交認知技巧。（林子慰攝）

青山醫院今年起提供虛擬實境社交認知訓練，當中模擬不同情緒的表情及社交情境互動，讓精神病患者可以沉浸式學習及運用不同社交認知技巧。（林子慰攝）

社交認知訓練加入VR 觀察7大情緒微表情變化

青山醫院2013年起引入傳統社交認知訓練，透過不同影片讓患者知悉社交情景，並進行小組討論。為提升患者治癒動機，更在今年7月進一步將VR技術融入訓練當中，讓患者可以沉浸式感受不同情境。院方以360度全景拍攝技術製作9段貼近香港日常生活的社交情景影片，涵蓋職場、校園及朋友相處等場景。

青山醫院職業治療部門經理曾美兒指出，傳統紙筆或平面影片訓練較為沉悶，且難以讓患者反覆體驗；透過佩戴VR眼鏡，患者可置身於高像真度的「安全練習場」中反覆練習，觀察高興、悲哀、憤怒、害怕、羞愧、厭惡及驚訝7大情緒的微表情變化，同時學習區分客觀事實與主觀猜測，並理解歸因他人、歸因自己與歸因環境三種模式的利弊。

透過佩戴VR眼鏡，患者可置身於高像真度的「安全練習場」中反覆練習，觀察高興、悲哀、憤怒、害怕、羞愧、厭惡及驚訝7大情緒的微表情變化。（林子慰攝）

患者怕現實與人相處 VR如「學前班」

曾美兒續說，不少患者或擔憂在現實中與人相處，VR如同為他們提供「學前班」，讓他們在實境中體驗後，再於現實中應用。

先導計劃評估結果證能助提升情緒認知

院方的臨床數據也顯示，相關訓練可提升患者社交認知範疇。在7月先導計劃中，院方將13名思覺失調成人患者分為4至5人一組，進行為期1至2個月、合共8節，每節約1小時的訓練。評估結果反映，患者「情緒認知」、「心智解讀」及「歸因傾向」均有進步，「情緒認知」提升最高，由原本平均分14.08分增至15.83分，進步1.75分。

參與訓練的服務使用者Franco（左）是雙相情緒病患者，於1998年首次發病，受職業輔導轉介至該訓練。（林子慰攝）

患者：學會「實事求是」 不猜測減負面情緒

參與訓練的服務使用者Franco是雙相情緒病患者，於1998年首次發病，接受職業輔導時被轉介至該訓練。他分享指，自己以往與人相處時較為主觀，有時難以察覺自己的言行是否影響到正在工作的同伴。

在接受VR社交認知訓練後，Franco認為自己頭腦變得更清晰，學會了凡事「實事求是」，在面對突發社交情況時不再隨便猜測或妄下定論，而是先觀察證據、理清思緒，減少負面情緒。

VR訓練已恆常化 正籌備隨機對照研究

院方又表示，現時VR訓練已恆常化，並推展至不同精神科組別，團隊正籌備為期約1至2年的完整隨機對照研究，以收集更全面的臨床數據，長遠期望在資源許可下將VR訓練擴展至兒童及青少年服務，甚至探討結合人工智能（AI）生成更多元化的訓練場景。

12.5開放將展出VR社交認知訓練設備 供公眾體驗

青山醫院將於12月5日（星期六）舉行65週年開放日，以「抗逆‧共融」為主題，免費入場。當日除開放精神健康體驗館、病房及腦神經調節治療中心外，亦會展出VR社交認知訓練設備供公眾體驗。

青山醫院65週年開放日

免費入場

日期：12月5日（星期六）

時間：上午10時至下午4時（最後入場時間為下午3時半）

地點：新界屯門青松觀路15號青山醫院

