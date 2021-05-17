青山醫院體驗館展品打卡位全覽　冀向公眾揭開「入青山」神秘面紗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-17 15:54

醫山醫院一向予人感覺陰森又神秘，迎來服務社區60周年，該院將開放「精神健康體驗館」，讓公眾親臨發掘迷思答案。青山醫院行政總監林明相信，「醫院愈透明，公眾對精神病人的誤解就愈少」，冀籍此機會揭開青山醫院的層層面紗。 展館分為過去、現在、將來三部份，這次傳媒預覽僅開放了「過去」。除了歷史故事和治療儀器等，館內更設有多個打卡位，給市民拍照留念、向朋友分享「入青山」的滋味。

參觀青山醫院市民需登記名字和電郵地址以獲取「確診手帶」。（鄭子峰攝）

「精神健康體驗館」位於青山醫院學院樓（S座）二樓。入口外的走廊是舊日屯門田地璧畫，讓市民儼如置身60年代的青山醫院，感受其隔涉荒涼。大門兩邊為具標誌性的「青山醫院」中英文牌匾，屬首個打卡位。大門為白色閘，打開時更有古老生鏽的聲音。

市民入場需登記名字和電郵地址以獲取「確診手帶」，甫踏進大門便能看見地上的旋轉打燈圖案，寫有「確診入院」及「我入左（咗）青山」字樣，非常趣怪。

甫踏進青山醫院精神健康體驗館大門便能看見地上的旋轉打燈圖案。（鄭子峰攝）

展館分為過去、現在、將來三部份，這次傳媒預覽僅開放了「過去」。

首個環節為青山醫院歷史，兩分鐘影片可讓公眾略認識醫院的發展歷程。旁邊的文字描述提供更多詳細資料，譬如屯門舊稱青山，不過當區居民易因青山醫院而被誤會為精神病人，政府於1973年宣布改名。

前方玻璃櫃內有一個青山醫院模型，讓市民細看醫院在1992重建前後的面貌，而旁邊的螢幕放映著舊時紀錄片拍下的病人日常。

向走前數步的景點為「青山亭」，仿照青山醫院於60年代建成的涼亭，供病人乘涼。原址於1992年醫院重建時已清拆。（鄭子峰攝）

向走前數步的景點是「青山亭」，設計仿照青山醫院於60年代建成的涼亭，原址於醫院重建時已清拆。亭內的電視機播放20段訪問影片，受訪者均為對本港精神健康發展有影響力的人，例如精神健康諮詢委員會主席黃仁龍、「元洲邨安安幼稚園斬人案」的相關人物等。

轉入展館另一邊，主題是昔日的精神病療法和醫療儀器。其中一個大玻璃櫃展示約束衣物的演變，包括70年代至00年代最常用的三角繃帶、70年代已被淘汰的羊毛手腳保護帶和長袖約束衣、現今常見的安全約束衣和磁力鎖約束帶等。

另外，有影片介紹三種已被停用的精神病療法，包括水療法（即向病人淋水或浸水）、胰島素休克治療和前額葉腦手術。

玻璃櫃旁邊有製作「個人精神病歷」的機器。（鄭子峰攝）

玻璃櫃旁邊有「個人精神病歷」製作機器。市民只需在機器掃描手帶的二維碼，便可製作印有名字的模仿病歷紙，並可發送至市民登記入場的電郵地址，以作留念。

而玻璃櫃前方是軟墊保護室，病人可從小T型窗戶窺探外面的情況，窗口也方便醫護人員觀察病人的狀況。精神科資深護師鄧志強解釋，保護室專門為情緒不穩的精神病人而設，四周的牆均是軟墊，以防他們自殘；T型窗的面積小，防止病人打破後逃跑。現時青山醫院仍有7間保護室，牆身的顏色比往更柔和、光線亦更充足。

保護室大門對面為法醫圍牆璧畫，畫中的病人在山上觀景，景觀雖開揚，面前卻有一幅五米石牆。（鄭子峰攝）

保護室大門對面為法醫圍牆璧畫。畫中病人在山上觀景，景觀雖開揚，面前卻有一幅五米石牆。鄧志強說，青山醫院的病人愛看風景，但由於不少人曾犯刑事案，法醫圍牆的作用是阻止他們逃走。

「過去」展館盡頭的牆壁是一幀舊病房黑白照，十多張病床幾乎相倚，可見從前的病房有多擠逼。圖為青山醫院行政總監林明。（鄭子峰攝）

而展館盡頭的牆壁是一幀舊病房黑白照，十多張病床幾乎相倚，足見從前的病房有多擠逼。鄧志強憶述，青山醫院至90年代，每間病房均容納逾百名病人，「要記晒每個病人個名都好花時間，醫護巡房只可以照顧佢哋日常起居，好難逐一了解佢哋嘅社交同故事。」照片牆前方放置了兩張單人病床，市民可躺著拍照打卡。

左起：青山醫院行政總監林明、青山醫院精神健康學院執行委員會聯席主席蕭慧敏。（鄭子峰攝）

青山醫院精神健康學院執行委員會聯席主席蕭慧敏透露，「現在」展館部份有四間體驗館，並提供VR體驗，讓市民感受聽覺和幻覺等精神病徵。展館亦聘請了四名精神病康復者作朋輩支援員，分享他們的親身經歷。而「將來」部份則向公眾提供減壓小貼士等實用資訊。

青山醫院行政總監林明說，希望透過展館揭開青山醫院的神秘面紗，笑言要讓公眾知道「（青山醫院）都係普通病房啫，唔好覺得（病人）困咗落山窿。」他相信，醫院愈透明，公眾對精神病人的誤解便愈少，有助減少歧視。

基於疫情緣故，「精神健康體驗館」的啟用時間仍有待公布，林明期望展館可在今年內開放給公眾參觀。