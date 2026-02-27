精神健康｜16%填問卷者精神狀態低於平均　機構與食肆推慢食減壓

新生精神康復會根據7,500名市民填寫的《身心靈健康量表》，指出有六分一、16%的精神健康，近一年低於平均健康狀態。為鼓勵市民關注身心靈健康，該會將於3月份推出連串活動，包括在88個港鐵車站讓市民學習「五感覺察」，並與食肆合作推動「慢食」。



由新生會與中大心理學系教授麥穎思共同發展的《身心靈健康量表》，涵蓋身體狀況、心理困擾、社會聯繫、慈悲心、復原力、樂觀、人生意義等正面特質。有關數據成為「330健康指數」，當中的「330」代表「3（身）、3（心）、0（靈）」。

最新公布的「330健康指數」數據，是根據過去一年7,500名市民填寫的《身心靈健康量表》統計，結果顯示，約7成市民處於平均或以上水平，但仍有16%的身心靈健康狀態低於常模平均水平。

「330健康指數」問卷

新生會表示，雖然整體數據未見大幅惡化，但低於平均水平的比例仍反映部分市民在壓力、情緒或生活適應方面存在挑戰。該會建議市民定期檢視自己的身心靈狀態，培養積極樂觀心態，提升抗逆能力，適時尋求專業支援。

為鼓勵全民關注身心靈健康，新生會將於3月推出「330 Day 2026《感．生活》」城市五感旅程，串聯全港逾200個據點。其中聯同港鐵將88個港鐵車站及指定港鐵商場化身為「五感覺察站」；同時與多間食肆合作，包括譚仔雲南米線及譚仔三哥米線的自家手機應用程式，將推出「五感慢食」任務，把一餐飯的時間，讓自己身心靈休息，紓緩在繁忙生活中所面對壓力。

食客只需於食肆內登入「330 Day」手機專頁，在用餐前後依照提示，停一停、寫一寫或靜靜想一想當下的心情與狀態，把注意力從生活壓力與行程拉回到味道、氣味與身體感受上。

新生會行政總裁朱世明表示，近年社會愈來愈重視精神健康，但真正的挑戰在於如何把關注轉化為日常行動，330 Day不是一個單日活動，而是一個持續倡議。「我們透過跨界合作，將精神健康元素帶入公共空間與生活場景，期望建立一種新的生活文化——在忙碌之中，仍然願意為自己留一個小小的停頓。」