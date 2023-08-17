青山醫院體驗館今月開放　感受幻覺幻聽　瞭解精神病患者世界

「嗰個人想害你啊」、「呢個人笑緊你啊」，精神病患者受幻聽、幻覺影響，難以分清現實與虛幻世界，惟社會大眾未曾感受過他們的痛，往往難以理解他們的處境及困擾。青山醫院早前成立「精神健康體驗館」，今月起正式開放，讓市民走入精神病患者世界，以第一身體驗幻覺幻聽對精神病患者的囷擾，明白他們所經驗的處境。



青山醫院院長蕭慧敏深信，參觀者體驗過後，會對病人多一份理解，亦有助消除歧視。她亦期望，每個月期望可吸引到約700人次入場，另外亦會分階段接觸不同大專院校。



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戴上確診手帶「入院」

青山醫院精神健康體驗館分別為「古、今」兩大展館，甫踏入青山醫院精神健康體驗館，市民可拿著事先登記名字和電郵地址獲取「確診手帶」，穿過「青山醫院」大門白色閘後，就可以用其「確診手帶」安排「入院」。

在「院內」首先映入眼簾就是香港多年以來就治療精神病人的措施，由以前因不了解而以設立「癲房」安排病人入住，至設立域多利精神病院治療病人，讓公眾認識醫院的發展歷程。由於社會初時對精神病患者不認識，展館亦紀錄了昔日的精神病療法和醫療儀器，包括約束衣物的演變及精神病療法等。

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穿過「古今穿梭」的隧道後，即來到講解現時精神病成因及療法的展館，亦有四間體驗館，並提供VR體驗，讓市民感受聽覺和幻覺等精神病徵，讓市民走入精神病患者世界，體驗幻覺幻聽對精神病患者的囷擾，明白他們所經驗的處境。

四間體驗館分別以家居景、圖書館及街市場景，參觀者帶上VR鏡後，以第一身體驗視幻覺、聽幻覺甚至觸幻覺下，完成指定的任務。以圖書館的情景為例，參觀者在受視幻覺、聽幻覺影響下，原本平靜的圖書館彷如「地震」現場，令參觀者誤以為圖書館十分危險，甚至受幻覺影響想離開現場。

負責圖書館場景體驗館的Eric是精神病患康復者，他與其他五名精神病康復者成為了體驗館的朋輩工作員，會向參觀者分享自己的康復經歷。他透露，自己患病時亦如體驗館般感受到視幻覺及聽幻覺，導致時間空間錯亂，會隨著一些幻聽的聲音去做事，如凌晨去花園撿垃圾等。他笑言，初時因為自己常聽關於神秘傳聞的陰謀論，故誤以為自己是受到神秘命令，提醒如市民出現類似病徵應盡快求醫，「唔好飲符水、去天主教學校飲哂人哋啲聖水。」

感受過精神病患者的幻覺、幻聽後，就來到體驗館的尾聲。體驗館將會向公眾提供減壓小貼士等實用資訊，以協助參觀者面對生活逆境。青山醫院院長蕭慧敏深信，參觀者體驗過後，會對病人多一份理解，亦有助消除歧視。

她亦提到，過去兩年因疫情關係，未能開放展館予公眾，但展館一直有聯絡不同的辦學團體安排學生參觀，已錄得1900人次到訪過展館，期望每個月期望可吸引到約700人次入場，另外亦會分階段接觸不同大專院校。

青山醫院院長蕭慧敏（右二）深信，參觀者體驗過後，會對病人多一份理解，亦有助消除歧視。（呂穎姍攝）

近日社會上有疑似精神病患者傷人個案，被問到在今月開放展覽館會否希望可以消除社會對精神病患者的偏見，蕭慧敏則指，青山醫院一直都十分積極推動精神健康教育，而成立精神健康學院以來亦一直都有做健康教育。

青山醫院精神健康體驗館在今年8月全面開放予公眾，開放時間分為上下午場。有興趣的市民，可以以個人身分或團體身分在網上預約參觀。