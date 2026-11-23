最大國產郵輪愛達·花城號日前展開商業首航，今日（23日）搭載逾3,800名旅客駛抵啟德郵輪碼頭。駐港辦副主任張勇、文體旅局局長羅淑佩、旅發局主席林建岳等旅遊業界人士出席歡迎儀式。羅淑佩表示，踏上郵輪時，立刻能感受國家建造郵輪實力，又邀請旅客停留香港時，去市區「多走走、多逛逛」，感受香港獨特魅力。



愛達花城號今日抵港，舉行歡迎儀式。（方承恩攝）

愛達花城號今日抵港，舉行歡迎儀式。（方承恩攝）

羅淑佩表示，踏上郵輪時，立刻能感受國家建造郵輪實力，邀請旅客停留香港時，去市區「多走走、多逛逛」，感受香港獨特魅力。（方承恩攝）

羅淑佩邀旅客去市區「多走走、多逛逛」 感受香港獨特魅力

羅淑佩致詞時表示，踏上郵輪時，立刻能感受國家建造郵輪實力，欣賞花城號融入嶺南文化，推動文化旅遊。她指，香港第一個五年規劃提出，要鞏固香港國際郵輪樞紐的地位，吸引更多郵輪調配至香港，與粵港澳大灣區港口合作。明年是香港特區政府成立30年，她感謝愛達選擇香港作為母港，又邀請船上旅客停留香港時候，去市區「多走走、多逛逛」，例如中環冬日小鎮，感受香港獨特魅力。

選委界議員姚柏良認為，國產郵輪抵港絕對可以幫助香港發展成為國際郵輪樞紐。（方承恩攝）

姚柏良：國產郵輪可助發展國際郵輪樞紐

選委界議員姚柏良認為，國產郵輪抵港絕對可以幫助香港發展成為國際郵輪樞紐，花城號以廣州及香港作為雙母港是創新形式，相信可以引領大灣區不同碼頭聯動，吸引更多旅客。

愛達郵輪發言人表示，香港是連結國際及深化大灣區戰略的重要支點，未來將積極響應香港首個五年規劃，持續加大在香港的運力投放，助力香港打造亞洲國際郵輪樞紐，為旅客提供富有文化內涵的海上度假體驗。

愛達花城號今日抵港，舉行歡迎儀式。（方承恩攝）

最大國產郵輪 明年以香港為母港

愛達·花城號是第二艘國產大型郵輪，昨日（22日）於廣州南沙啟航，今早到達啟德碼頭，約3,800名船上旅客約上午9時離船至香港各地遊玩。郵輪將在香港停留半日，並於夜晚7時啟程去越南。

花城號全長341米，總噸位達14.19萬噸，擁有2,130間豪華客房和套房，滿載可容納5,232名賓客，擁28間餐廳及酒吧，亦設劇院、水療中心等設施，是現時中國最大的國產郵輪。船內有不同國籍的服務員，亦特設粵語服務員，冀吸引更多香港及國際旅客。花城號明年將以香港為母港，並部署19個從香港出發的航次。