為減少市民非法餵飼野鴿，漁護署利用AI閉路電視、AI巡邏機械人等，在黑點收掌握非法餵飼者出沒的時間、衣着、容貌等資訊，協助署方部署執法行動。巡邏機械人並會在指定私人屋苑內提供教育與宣傳影片，並向疑似餵鴿人士發出警告。署方利用監測系統收集的情報，成功向非法餵飼野鴿人士發出定額罰款通知書。



漁護署自上年9月起，開始試用配備人工智能技術的閉路電視，辨識野鴿聚集及非法餵飼的情況。（林曉儀攝）

機械人「小P」是一個裝有四個輪子、頂部裝有鏡「小P」沒有開啟錄影功能，不過在偵測到疑似餵飼野鴿的人士時，會上前發出警示提醒。（林曉儀攝）

漁護署自上年9月起，開始試用配備人工智能技術的閉路電視，辨識野鴿聚集及非法餵飼的情況。（林曉儀攝）

閉路電視監察 助署方部署捕捉非法人士

漁護署自上年9月起，開始試用配備人工智能技術的閉路電視，辨識野鴿聚集及非法餵飼的情況，至今已於5個私人屋苑，包括西貢區、南區及九龍城區，安裝超過10部閉路電視。

閉路電視鏡頭會自動辨識野鴿聚集以及疑似餵飼行為，當偵測到疑似餵飼野鴿的人士時，會將資料傳輸至漁護署。系統每星期會生成一份報告，處方會分析報告，推測餵飼野鴿的人士出沒時間、衣着等，部署執法行動。署方指，為保障個人私隱，鏡頭不設人面識別功能，所記錄的影像資料一般只會保留30天。

漁護署首階段與港鐵合作，於坑口站一帶的餵飼黑點試行，並於上年第四季成功利用監測系統收集的情報，在執法行動中向兩名非法餵飼野鴿人士發出定額罰款通知書。

人工智能巡邏機械人 向餵鴿人士發警告

此外，漁護署於今年第二季推出人工智能巡邏機械人「小P」，英文字母P取自於鴿子的英文Pigeon。「小P」是一個裝有四個輪子、頂部裝有鏡頭、約半個成人高度的智能機械人，主要用作宣傳與教育，目前在屯門區及青衣區共2個屋苑試行。機械人巡邏期間，會透過正面的螢幕播放漁護署宣傳影片。

「小P」巡邏期間，如偵測到疑似餵飼野鴿的人士時，會上前發出警示提醒。同時，機械人會截錄疑似餵飼的畫面，並將資料傳送至漁護署部門，不過由於私隱理由，相關人士的面部會自動被打格處理，署方會透過資料，部署執法行動。

機械人「小P」是一個裝有四個輪子、頂部裝有鏡「小P」沒有開啟錄影功能，不過在偵測到疑似餵飼野鴿的人士時，會上前發出警示提醒。（林曉儀攝）

機械人「小P」是一個裝有四個輪子、頂部裝有鏡「小P」沒有開啟錄影功能，不過在偵測到疑似餵飼野鴿的人士時，會上前發出警示提醒。（林曉儀攝）

漁農自然護理署高級獸醫師（動物衛生）何漢邦獸醫指，現時署方以每部月租2萬元方式向機械人公司租用「小P」。暫時費用均由漁護署支付，不過屋苑需要為「小P」充電，每充兩小時就能運行6小時。他指，歡迎任何有意的屋苑與署方合作。

野鴿餵飼黑點大幅改善

漁護署指，從《2024年野生動物保護（修訂）條例》生效以來，野鴿聚集情況大幅改善，從2024年第四季的約13,500隻減少至今年首季10,600隻，下降約20%。署方提到兩個野鴿聚集的黑點，包括坑口站附近以及大角咀海泓道一帶，以前都經常有數十隻野鴿聚集，到現時已經寥寥可數。

新界東南立法會議員葉傲冬指出，坑口站附近的野鴿數目自罰則推出後，減少約25%，認為罰則對市民具一定阻嚇作用。﻿﻿九龍西立法會議員鄭泳舜則表示，油尖旺區作為最多野鴿聚集的區域，自條例生效以來，署方在區內發出46張定額罰款通知書，區內野鴿數量亦大幅減少了45%。