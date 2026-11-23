名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(23日）在高等法院續審，第三被告鄺港智繼續接受代表其兄鄺港傑的大律師Trevor Beel盤問 。



鄺港智在盤問時透露，其父鄺球曾稱，若蔡不讓他見孫，便會不合作，鄺港智指，不合作的亦包括出售加多利山單位的事宜。其兄的律師不禁懷疑，鄺球已簽下文件，他還可以做甚麼，鄺港智回應：「我唔知佢可以點樣，可以取消又得，之後啲操作唔配合又得。」

律師Beel指鄺球不配合售樓是一派胡言，又指鄺港智的代表律師，在盤問鄺球時，也沒有提及這個說法，鄺港智回應說：「我唔知呢啲嘢喎。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智指其父鄺球曾稱，若蔡天鳳不讓他見孫，便會不合作。(資料圖片)

鄺港智指，次被告鄺球(圖)稱不合作的事，亦包括出售加多利山的事宜。(資料圖片)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

指蔡與友人Ava只是塑料姊妹關係

鄺港智在盤問時指，蔡天鳳案發當日在車上曾透露將會去「high tea」，但他不記得蔡是否有提及該友人叫Ava。代表其兄鄺港傑的大律師Trevor Beel問及蔡和Ava的關係時，鄺港智說：「塑料姊妹咁算唔算Friend？塑料姊妹啊，算唔算係姊妹？」法官不明什麼是「塑料姊妹」，控方稱以其理解，是兩人表面是好友，但私底下不是。鄺港智則解釋，「塑料姊妹」指兩人並非差到變成敵人，但友誼屬表面。Beel繼而指蔡當日未有取消餐廳的訂枱，鄺港智稱他沒有留意。

指蔡經常提鄺球見孫的事

Beel亦就鄺港智早前稱飲茶時聽鄺球說過，若蔡禁止他見孫，就會不配合其他事情。Beel指，鄺球在農曆新年帶孫去玩，至案發的2月21日已有一段時間，指蔡當日在車程中並無重提農曆新年的事。鄺否認，指蔡時常提起。

代表首被告鄺港傑的大律師Trevor Beel(圖)質疑鄺港智庭上證供一派胡言。(湯致遠攝)

指鄺球稱不配合的事包括出售加多利山

鄺港智又指，鄺球說不配合的其他事，可以是指所有事情，包括出售加多利山和孫兒的事，又指：「佢可以照夾硬嚟見啲孫。」Beel質疑，鄺球自從2022年中已不再去加多利山，無法在上學日子見孫。鄺港智反駁：「錯喇，補習嗰啲都可以。」

Beel質指鄺球會不配合售樓是一派胡言

Beel續指，鄺球從無表示過他會不配合售樓的事。鄺港智不同意，並指鄺球在首次簽授權書時已不配合。Beel指鄺球已簽署文件賣樓，問鄺球可以如何不配合？鄺港智說：「我唔知佢可以點樣，可以取消又得，之後啲操作唔配合又得。」強調鄺球曾稱能夠取消授權，惟忘記何時提起。鄺港智指，即使他當時沒有道明鄺球會在何事上不配合，但指蔡：「知㗎嘛，使乜解釋啫……佢梗係知可以取消（授權）㗎。」Beel指出，鄺港智說鄺球威脅會不合作的事是「一派胡言」，是虛構的，鄺不同意。

質疑鄺港智律師未有向鄺球指出案情

Beel再指，鄺港智的代表律師未有向鄺球指出過案情，鄺說：「我唔知呢啲嘢喎。」並指他沒可能剛才於庭上捏造證供。Beel續指，在邏輯上，當蔡叫鄺港傑致電鄺球的時候，必然是在到達女兒學校前發生。鄺說不知道，因他無駕駛經驗，也沒有留意。

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