名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(23日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智繼續自辯 。



鄺港智在盤問時指，直至2023年仍和蔡有性關係，但否認和蔡現任丈夫譚方駿是性伴侶。代表鄺港傑的大律師指，鄺和蔡仍有性關係，但同時譚亦知此事，指此家庭很奇怪，鄺港智同意，但重申：「我在一個complicated（複雜）屋企，在一個complicated關係。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智承認其家庭關係複雜。(資料圖片)

鄺港智指蔡天鳳是其初戀情人。(Abby Choi IG)

鄺港智指譚方駿應知他仍與蔡有性關係，但指譚有三個人一齊的心意。（方承恩攝）

鄺港傑回港前在美賣寶馬

鄺港智今第三天作供，並繼續接受代表其兄鄺港傑的大律師Trevor Beel 盤問。辯方指，鄺港智因盜竊案被捕，鄺港傑需從美國回港，以照顧家庭。鄺港傑當時尚未畢業，需返港前賣車。鄺港智說他不知道胞兄何時畢業，但同意胞兄在當地先出售一部寶馬汽車。

同意鄺港傑為照顧家庭而回港

Beel稱鄺港傑在港要照顧家庭，並照顧兩名姪仔女，直指他把家庭放在第一位，甚至把家庭比自己需要看得更重，鄺港智回應：「因為呢件事，係。」

指譚有三個人一齊的心意

Beel續問及鄺港智、蔡天鳳和譚方駿的關係，鄺指蔡是他的初戀，但蔡和他拍拖前，曾有一名男朋友。Beel問，蔡和鄺是否在2023年時仍有性關係，鄺稱是。被問及譚是否知兩人一直有性關係，鄺回應：「即係可能一直都知囉。」但沒有提出反對。他又指，譚一直有「三個人一齊」的心意。Beel追問，鄺港智和譚方駿是否性伴侶，鄺否認。

承認家庭關係複雜

Beel指，鄺港智和蔡仍有性關係，但同時譚亦知此事，指此家庭很奇怪，鄺港智庭上同意，但重申：「我在一個complicated屋企，在一個complicated關係」。

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